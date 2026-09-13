Cómo limpiar la freidora de aire con un solo ingrediente para eliminar la grasa pegada y los malos olores sin dañarla

Una de las situaciones más frustrantes y tediosas para muchas personas al limpiar un aparato como la freidora de aire es eliminar la grasa y los restos de comida quemados que suelen acumularse en su interior.

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Aunque este electrodoméstico se ha convertido en un recurso práctico en la cocina para preparar comidas de una manera más saludable, muchas personas cometen errores al momento de limpiarlo, lo que puede afectar su superficie o incluso su funcionamiento.

¿Cómo limpiar la freidora de aire?

De acuerdo con un consejo compartido por el usuario de TikTok conocido como ‘Tu Hogar’, existe un método de limpieza sencillo y efectivo que combina ingredientes de uso común, como bicarbonato de sodio, detergente y vinagre blanco. Estos productos cuentan con propiedades limpiadoras y desengrasantes que ayudan a desprender la grasa acumulada, sin necesidad de frotar la superficie de manera excesiva.

Aunque es un electrodoméstico práctico para cocinar de forma más saludable, muchas personas cometen errores al limpiarlo. Foto: Getty Images

Lo primero que recomiendan es preparar la mezcla con una cucharada de bicarbonato de sodio, tres cucharadas de detergente y tres cucharadas de vinagre blanco, directamente en la cesta de la freidora de aire. Luego, añadir un litro de agua caliente, lo que ayudará a que la grasa acumulada comience a desprenderse de las superficies.

La mezcla debe dejarse actuar durante al menos diez minutos para que sus componentes ayuden a aflojar la suciedad y los restos de grasa pegados. Transcurrido este tiempo, se desecha el agua junto con los residuos que se hayan desprendido.

El enjuague es otro paso clave, ya que garantiza que no queden rastros de jabón. Foto: Getty Images

Después, los restos de suciedad que permanezcan en la cesta o en las superficies interiores pueden retirarse con una esponja suave. De esta manera, no será necesario realizar un esfuerzo excesivo ni frotar de forma intensa, lo que ayuda a cuidar el recubrimiento del aparato.

Finalmente, debe enjuagar la cesta y las partes interiores con agua limpia y dejarlas secar completamente antes de volver a utilizar la freidora. Realizar esta limpieza después de cada uso, siempre que sea posible, ayuda a evitar la acumulación de grasa y a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones.