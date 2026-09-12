Sensacional eclipse solar apagará el día por 6 minutos: cuándo y dónde ver uno de los fenómenos más largos del siglo

Los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos que más fascinación despiertan por el espectáculo visual que ofrecen. Se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta y transformando, por unos minutos, la luz del día.

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La mayor expectativa suele concentrarse en los eclipses solares totales, ya que solo pueden observarse desde una estrecha franja conocida como la zona de totalidad. En ese recorrido, la Luna cubre por completo el disco solar, mientras que en el resto de las regiones el fenómeno solo se aprecia de forma parcial.

Antes de alcanzar la totalidad aparecen algunos de los momentos más esperados por los observadores, como el anillo de diamante y las Perlas de Baily, efectos provocados por los últimos rayos de luz que atraviesan las montañas y los valles del relieve lunar.

Los aficionados podrán observarlo este eclipse solar desde varias partes del mundo. Foto: NASA

Cuando llega, el paisaje cambia por completo: el cielo se oscurece como si fuera de noche, comienzan a verse estrellas y algunos planetas, los animales modifican su comportamiento y la corona solar aparece rodeando el disco oscuro de la Luna. Basta una delgada franja de luz solar para que esa experiencia desaparezca, por lo que presenciarla desde la zona correcta marca toda la diferencia.

El pasado 12 de agosto, miles de aficionados pudieron seguir un eclipse solar visible desde distintos países del mundo. Sin embargo, la atención de los astrónomos ya está puesta en el próximo gran evento: el eclipse total del 2 de agosto de 2027, considerado uno de los más largos y espectaculares del siglo XXI.

El eclipse solar podrá presenciarse hasta el 2027. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Ese día, la sombra de la Luna recorrerá varios países de Europa, África y Oriente Medio, convirtiendo el día en una breve noche para millones de usuarios que se encuentren dentro de la trayectoria de la totalidad.

Lo que hace excepcional este evento no es solo la oscuridad que provocará, sino el tiempo que permanecerá. En las cercanías de Luxor, en el desierto de Egipto, la totalidad alcanzará 6 minutos y 23 segundos, una duración extraordinaria si se compara con la mayoría de los eclipses solares, que suelen extenderse apenas entre dos y tres minutos.

Recomendaciones de la NASA

La agencia espacial insiste en que la regla más importante durante un eclipse solar es no mirar el Sol directamente, porque hacerlo puede provocar daños permanentes en la vista.

También advierte que observar el fenómeno a través del lente de una cámara, unos binoculares o un telescopio puede ser aún más peligroso si estos equipos no cuentan con un filtro solar especial. Sin esa protección, las lesiones oculares pueden producirse de manera casi instantánea.

El eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Para disfrutarlo de forma segura, recomiendan utilizar únicamente gafas de observación solar certificadas o un visor solar de mano que cumpla con la norma internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para este tipo de eventos astronómicos.