Buscan personas que quieran cuidar base científica en la Antártida: esta es la millonaria cifra que se puede ganar

Hay quienes buscan nuevas oportunidades laborales en el extranjero con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. En ese camino, algunas ofertas permiten explorar destinos poco convencionales, como la Antártida.

El Programa Antártico Australiano abrió una convocatoria para profesionales de informática y telecomunicaciones interesados en trabajar durante varios meses en este territorio.

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Uno de los cargos disponibles es el de técnico en tecnologías de la información (TI), con un salario anual que parte de los 162.012 dólares australianos. La oferta también contempla una contribución al fondo de jubilación de hasta el 15,4 % y 20 días de vacaciones al año, que se disfrutan al regresar a Australia.

Entre las responsabilidades del puesto se encuentran prestar asistencia informática y de telecomunicaciones, instalar y reparar equipos, mantener la infraestructura tecnológica y colaborar con el equipo encargado de las comunicaciones de la estación.

Aunque se trata de un entorno remoto y con condiciones climáticas extremas, las estaciones australianas en la Antártida cuentan con instalaciones que permiten desarrollar las actividades cotidianas. Estos lugares funcionan como pequeñas ciudades, con viviendas, laboratorios, centros médicos y espacios de trabajo y recreación.

Su funcionamiento depende de equipos de profesionales y técnicos que, además de cumplir con sus responsabilidades específicas, colaboran en el mantenimiento de las instalaciones y en otras tareas necesarias para garantizar la operación de la estación. Asimismo, se organizan actividades y encuentros para favorecer la convivencia durante los meses de permanencia en el continente.

Experto en informática trabajando desde el PC. Foto: Getty Images

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Para postularse, es necesario acreditar al menos tres años de experiencia en soporte técnico de TI, tanto presencial como telefónico. También se requieren conocimientos en computadores de escritorio y portátiles, sistemas operativos, Microsoft Office, antivirus, dispositivos móviles, periféricos y bases de datos.

A esto se suma la experiencia en instalación y mantenimiento de servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de red y herramientas de comunicación empresarial. Los candidatos deben conocer programas de gestión de servicios informáticos y demostrar habilidades para identificar, documentar y solucionar fallas.

La convocatoria también contempla competencias relacionadas con la atención al usuario, la comunicación y el trabajo en equipo. Saber explicar asuntos técnicos de manera sencilla, investigar problemas y ofrecer asistencia en diferentes sistemas operativos, dispositivos y programas son capacidades importantes para desempeñar el cargo.

Imagen de referencia de una base científica. Foto: Getty images

¿Cuándo comienza el proceso de selección?

El calendario de contratación para el programa antártico 2027/28 contempla el inicio de las postulaciones en octubre de 2026, junto con la selección de los primeros finalistas. Las siguientes etapas incluyen evaluaciones médicas, psicológicas y técnicas, revisión de antecedentes, entrevistas y centros de evaluación, con actividades programadas entre finales de 2026 y octubre de 2027.

Los contratos comenzarán en junio de 2027. Para obtener uno de los puestos, los aspirantes deberán superar las distintas fases del proceso, cuyos resultados se comunicarán por correo electrónico.

Quienes deseen hacer seguimiento a su candidatura o completar formularios pendientes podrán consultar el portal de empleo del Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia (DCCEEW), entidad responsable del programa.