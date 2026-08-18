La propuesta para que los congresistas donen su millonaria prima de servicios a los damnificados del terremoto. ¿La aceptarán?

El terremoto que sacudió a Colombia ya cumplió ocho días y con cada hora que pasa, se evidencian los daños que dejó la fuerza de la naturaleza.

Aunque el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya ha hecho varios anuncios para la reconstrucción del país y el sector privado ha hecho millonarias donaciones, desde el propio Congreso de la República surgió una propuesta que sumaría una cifra importante de dinero para los damnificados del terremoto.

El representante a la Cámara, Daniel Bernal, aseguró que está claro que las funciones de los congresistas es hacer leyes y no ejecutar recursos, pero que la legislación que sale después de una tragedia puede ser tardía.

Por esa razón, aseguró que además de legislar en temas posteriores al desastre natural, todos los congresistas deberían hacer un aporte económico.

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“Los congresistas no podemos limitarnos a enviar mensajes de condolencia y nada más. A decir que sentimos todo lo que está pasando. Es una propuesta para todos los congresistas, pero también para todos los altos funcionarios de las ramas del poder”, indicó.

Bernal recordó que la rama legislativa tiene un total de 286 congresistas, 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, por lo que su propuesta está orientada a una donación por una única vez.

“Los congresistas desde 2013 ganamos una prima de servicios que crece cada año con el incremento del salario mínimo. Para 2026 esa prima es de 16.914.540 pesos, eso ganamos”, dijo.

Agregó: “Si los 286 congresistas donamos la prima de servicio para las familias damnificadas por este terremoto, alcanzaríamos a recoger unos 4.837 millones de pesos”.

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Indicó que la Cruz Roja o el Minuto de Dios podrían encargarse del manejo de esos recursos para que tengan un buen destino y que sería “un gran gesto” por parte del Congreso.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

La propuesta será llevada a las plenarias de la Cámara y del Senado para que todos los legisladores decidan si es viable o no hacer esta donación.

Algunos congresistas han estado trabajando en las regiones afectadas y se han encargado de liderar campañas para reunir ayudar humanitarias que han sido entregadas a los damnificados.

En esta semana se conocerá si esta propuesta tiene acogida o si se rechaza y cada uno de los congresistas define la manera en que ayudará a los afectados.

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En su primera alocución como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella reveló que las afectaciones por el terremoto han llegado a 450 municipios de 15 departamentos del país, lo que significa que una tercera parte de Colombia resultó afectada por el movimiento telúrico.

Así mismo confirmó que la tragedia deja, por ahora, un saldo de 289 muertos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, 120.328 familias registradas como afectadas y unas 26.945 viviendas destruidas.

Sumado a ese balance, el presidente de los colombianos reveló que hay más de 127 mil viviendas averiadas, 285 centros de salud con algún tipo daño, 2.838 establecimientos educativos afectados y centenares de vías y puentes con grietas por el terremoto.