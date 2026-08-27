Netflix estrena series y películas este 28 de agosto: conozca todo lo que llega

El último fin de semana de agosto llega con novedades para los suscriptores de Netflix. Este viernes 28 de agosto, la plataforma de streaming incorpora nuevos títulos a su catálogo, entre producciones que buscan conquistar a los espectadores con historias de distintos géneros.

Como es habitual, Netflix apuesta por ampliar su oferta con contenidos para diferentes públicos, por lo que quienes estén buscando una nueva serie o película para disfrutar durante los próximos días encontrarán varias alternativas.

‘La captura’: la nueva película de Netflix que revela cómo atraparon al Chapo Guzmán

‘Una mujer sin pasado’

Después de descubrir que pertenece a una poderosa familia y que es heredera de un imperio dedicado a la logística, una mujer que perdió la memoria decide regresar a su antigua vida. Allí, en medio de los privilegios y la aparente perfección de su pasado, intentará descubrir qué la llevó a dejarlo todo atrás.

‘Susurran tu nombre’

Luego de que su hijo desaparece sin dejar rastro, un hombre viudo decide buscar a su padre, con quien está distanciado. El hombre, un detective retirado, fue quien años atrás logró capturar y encarcelar a un asesino en serie que podría estar relacionado con la misteriosa desaparición.

‘Ratonera’

Un escritor que lleva una vida solitaria se encuentra de repente frente a una situación inesperada: alguien ha suplantado su identidad. Para intentar recuperar el control de su vida, deberá unir fuerzas con un cruel prestamista y enfrentarse a un misterioso hombre conocido como la ‘Rata’.

‘Toda la verdad de mis mentiras’

Durante una despedida de soltera, dos compañeros de piso se enfrentan a una situación inesperada cuando sus sentimientos comienzan a salir a la luz. La historia está basada en una novela de la escritora española Elísabet Benavent.

‘Cementerio’

La capitana Önem está al frente de una unidad especial de investigación dedicada a esclarecer algunos de los casos más complejos de violencia contra las mujeres.