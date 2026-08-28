Netflix llega con dos estrenos imperdibles para el fin de semana del 29 y 30 de agosto: vea los tráilers

Netflix prepara un fin de semana con opciones para públicos muy diferentes. Entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, la plataforma sumará a su catálogo una nueva serie surcoreana y transmitirá en vivo un importante evento de lucha libre mexicana, ampliando su oferta más allá de las películas y producciones habituales.

Los estrenos llegan con propuestas completamente distintas. Mientras una producción apuesta por el romance, la competencia y la música clásica, la otra llevará al público directamente al cuadrilátero con una de las grandes citas de la lucha libre mexicana.

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Cuatro manos, dos sonatas

El sábado 29 de agosto llegará Cuatro manos, dos sonatas, una serie surcoreana que gira alrededor de dos jóvenes pianistas con personalidades completamente opuestas.

Uno de ellos es impulsivo y talentoso, mientras que el otro se caracteriza por ser disciplinado y reservado. Su encuentro en un conservatorio da paso a una relación marcada inicialmente por la competencia, pero que poco a poco comienza a transformarse.

Además de enfrentarse por alcanzar la excelencia musical, ambos deberán lidiar con los sentimientos que surgen entre ellos.

La producción cuenta con la acut Song Kang, conocido por sus papeles en Sweet Home y Nevertheless, quien regresa a la actuación después de cumplir con su servicio militar.

Ola de calor

El domingo 30 de agosto será el turno de los fanáticos de la lucha libre con Ola de Calor, evento de Lucha Libre AAA Worldwide que se realizará en el Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas.

La jornada contará con varios momentos destacados, entre ellos la firma del contrato entre Dominik Mysterio y El Grande Americano, quienes se preparan para enfrentarse en TripleMania 34, combate que será presentado por Rey Mysterio.

El evento podrá verse en directo por Netflix en Latinoamérica y comenzará a las 2:00 p. m. en Argentina y al mediodía en Ciudad de México.