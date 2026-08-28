De la cancelación al debut en taquilla: ‘Coyote vs. Acme’ llega a los cines de Colombia

La esperada producción de Warner Bros., que combina acción real y animación tradicional, llegó oficialmente a la cartelera cinematográfica de Colombia este 27 de agosto de 2026.

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La cinta lleva a la pantalla grande una premisa atípica dentro del universo de los Looney Tunes: el intento legal del recordado Wile E. Coyote por demandar a la Corporación ACME tras décadas de fallidos e interminables accidentes en su persecución contra el Correcaminos.

Dirigida por Dave Green, recordado por su trabajo en Tortugas Ninja: Fuera de las sombras, en 2016, la historia sigue a Wile E. Coyote en su decisión de acudir a los tribunales, cansado de que los artefactos de la marca Acme fallen sistemáticamente durante su cacería.

Para liderar este proceso judicial, el personaje animado contrata a Kevin Avery, un abogado independiente interpretado por el actor y comediante Will Forte.

La trama se complica cuando la defensa de la Corporación ACME es asumida por Buddy Crane, un reputado e intimidante abogado interpretado por John Cena, quien además resulta ser el antiguo jefe de Avery.

A lo largo del litigio, la película explora la dinámica entre los actores de carne y hueso y los personajes animados clásicos, abordando temas como la responsabilidad corporativa desde una perspectiva cómica y apta para todo público.

El reparto en acción real de Coyote vs. Acme reúne a figuras reconocidas de la industria.

Junto a Will Forte y John Cena, participan Lana Condor en el papel de Paige Avery, Tone Bell como Sam Maltese, P.J. Byrne como Bill Pellicano (integrante del equipo legal de ACME), Martha Kelly como Dottie Jones y el actor de origen puertorriqueño Luis Guzmán, quien encarna al juez a cargo del estrado.

En el apartado de animación, la producción recupera a varias de las figuras más emblemáticas de la franquicia de Warner Bros. Entre los personajes animados que aparecen se encuentran Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, el Gallo Claudio, Elmer Gruñón, Piolín, el Demonio de Tasmania, Silvestre y Sam Bigotes.

El trabajo de doblaje en su versión original en inglés estuvo a cargo de destacados actores de voz como Eric Bauza, Jeff Bergman, Bob Bergen y Fred Tatasciore.

El lanzamiento de Coyote vs. Acme marca un hito particular en la industria cinematográfica reciente.

En 2023, la casa productora Warner Bros. había determinado archivar el proyecto como parte de sus reestructuraciones financieras internas, decisión que generó una fuerte campaña de protesta entre realizadores, críticos y fanáticos de los Looney Tunes en redes sociales.

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Finalmente, tras meses de incertidumbre, la cinta obtuvo luz verde para su distribución global.

De acuerdo con cifras preliminares, la película registró una recaudación inicial de 1,7 millones de dólares en sus primeras horas de exhibición, cifra impulsada principalmente por las funciones de preestreno en Estados Unidos y Canadá.

La producción se encuentra disponible a nivel nacional en las principales cadenas de cine del país desde el 27 de agosto.