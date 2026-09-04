Netflix estrena nuevas películas y series este 4 de septiembre: la lista completa

Netflix continúa renovando su catálogo y este 4 de septiembre llega con nuevas opciones para los usuarios que buscan una película o serie para disfrutar durante los próximos días. La plataforma suma diferentes producciones que buscan captar la atención del público y convertirse en una alternativa para quienes prefieren quedarse en casa frente a la pantalla.

Entre las novedades de esta jornada hay títulos para distintos gustos, por lo que los suscriptores podrán encontrar historias de diferentes géneros y estilos.

Estrenos en Netflix del 4 de septiembre del 2026. Foto: Getty Images / Netflix

El mundo de Alix Earle

Alix Earle, considerada una de las grandes figuras de la generación Z en redes sociales, abre las puertas de su vida personal en esta serie. A través de un formato sin guion y alejado de los filtros, la producción muestra diferentes momentos de su día a día, así como la relación con su familia, sus experiencias personales y las situaciones que enfrenta lejos de las cámaras.

On Campus: Game of the Week

Cada semana, la producción se traslada a una universidad diferente para mostrar de cerca cómo es la vida dentro de un campus junto a estudiantes reales. La serie sigue sus experiencias, emociones y rutinas mientras se preparan para vivir uno de los momentos más importantes del fútbol universitario: los grandes partidos de la temporada.

‘La captura’: la nueva película de Netflix que revela cómo atraparon al Chapo Guzmán

Instadocus: El avión señuelo

Una amenaza que pone todo en riesgo, una fuga secreta y un inesperado camión de catering turco forman parte de esta intrigante historia. A través de testimonios de personas que estuvieron cerca de los hechos, la producción reconstruye lo ocurrido a bordo del avión presidencial de Estados Unidos y examina las circunstancias que rodearon un episodio marcado por interrogantes, tensión y detalles poco conocidos.

El páramo adolescente

En 1991, un profesor excéntrico y sus estudiantes realizaron un documental amateur en el que expusieron una supuesta conspiración relacionada con desechos tóxicos. Décadas después, regresan sobre aquella producción para examinar el impacto que tuvo y conocer las consecuencias de aquella investigación.