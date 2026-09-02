Netflix se renueva este 3 de septiembre: estos son sus estrenos imperdibles

Netflix continúa renovando su catálogo durante septiembre con nuevas producciones que buscan captar la atención de los suscriptores. Este miércoles 3 de septiembre, la plataforma suma nuevos títulos con historias y propuestas para diferentes gustos.

Las novedades incluyen producciones que llegan para ampliar las opciones de quienes buscan una nueva serie o película para disfrutar desde casa. Algunos de estos estrenos ya generan expectativa entre los seguidores de Netflix.

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A continuación, estos son los estrenos más destacados que estarán disponibles en Netflix este 3 de septiembre y que podrían convertirse en una buena opción para disfrutar durante los próximos días:

Los caballeros

Eddie, un aristócrata acostumbrado a una vida muy diferente, ve cómo su destino cambia por completo cuando hereda un enorme imperio dedicado al negocio de la marihuana. Lo que inicialmente parece ser una inesperada herencia termina llevándolo a un mundo peligroso, en el que deberá tomar importantes decisiones.

Ahora, convertido inesperadamente en una figura clave dentro de este negocio, Eddie decide establecer una alianza con una poderosa familia criminal.

Gandhari

La vida de una madre cambia por completo después de vivir una experiencia devastadora: pierde la vista y, al mismo tiempo, su hija desaparece tras ser víctima de un secuestro.

Ante la desesperación y sin estar dispuesta a quedarse de brazos cruzados, decide emprender una búsqueda para encontrar a los responsables y descubrir qué ocurrió con su pequeña.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción

Este documental ofrece una mirada íntima y poco común a la vida de Fito Páez, una de las grandes figuras del rock en español. A través de momentos personales y conversaciones sinceras, el reconocido músico comparte reflexiones sobre diferentes etapas de su vida y su trayectoria.

La producción muestra al artista desde una perspectiva más cercana, mientras habla abiertamente sobre temas que han marcado su historia, como el amor, la vida y, por supuesto, la música, una pasión que ha acompañado cada etapa de su carrera.