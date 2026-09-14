Abogado Lisandro Junco ofreció ayuda a Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, tras su arresto

La captura de Samuel Adrián ha generado una ola de reacciones en todo el país, incluida la del presidente Abelardo De La Espriella, por lo que hay todo un debate alrededor del caso.

Abelardo De La Espriella se pronunció a la captura de del director Samuel Adrián: le hizo importante llamado al Congreso

El director del documental Colombia: fábrica de niños trans fue arrestado en las últimas horas tras llegar al aeropuerto internacional El Dorado. Esto se debe a una orden de desacato que hay en su contra por cuenta de los contenidos publicados por el investigador en su canal de YouTube.

Una de las reacciones fue la del abogado Lisandro Junco Riveira, quien habló en su cuenta de X acerca de lo ocurrido y le ofreció al creador de contenido atender su caso para defender cada uno de sus derechos.

“Como abogado, junto con mi equipo, estamos a disposición de Samuel Adrián para defender su libertad y sus derechos en el país y, si es necesario, ante la CIDH”, dijo.

El reconocido jurista dejó en claro que la libertad es un derecho fundamental que “no admite arbitrariedades” y mucho menos cuando se trata de defender a los niños de Colombia.

El anuncio del abogado desató muchas reacciones y hasta algunos movimientos se han ofrecido también para ayudar en el proceso.

La Policía de Bogotá le precisó a SEMANA que, en el caso de Samuel Adrián, no se trata de una captura por un delito penal, sino de un arresto ordenado por un juez en el marco de un proceso de desacato.

Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ fue arrestado en Bogotá

Todo esto se da por cuenta del documental que el creador de contenido realizó y en el que aborda los tratamientos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes en el país.

El presidente Abelardo De La Espriella también utilizó su cuenta de X para pronunciarse frente a lo ocurrido y confirmó que el hombre estará privado de la libertad por lo menos 10 días.

El jefe de Estado aprovechó para hacerle un llamado al Congreso de la República para que legisle sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores.