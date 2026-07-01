¿Qué es la desobediencia civil pacífica? Esto dice la RAE

Durante una declaración pública ofrecida el 30 de junio, Iván Cepeda reiteró sus cuestionamientos contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, al sostener que su condición de ciudadano estadounidense sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República.

José Gaviria cuestionó llamado de Iván Cepeda a Abelardo De La Espriella sobre el tema con Petro: “¿El perdedor es quien pone las reglas?”

En su pronunciamiento, el dirigente político también hizo referencia a la relación de De La Espriella con Estados Unidos y planteó dudas sobre una posible colaboración con la DEA. Asimismo, pidió que cesen los procesos contra Gustavo Petro y manifestó su rechazo a cualquier intento de extraditar al exmandatario.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla, prestó juramento de naturalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó.

Cepeda advirtió que, si esas condiciones no son atendidas, promoverá una campaña de desobediencia civil pacífica y aseguró que no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno. También hizo un llamado a sus seguidores para que, por medios pacíficos, desconozcan las órdenes o decisiones que, según su postura, provengan de un presidente que no garantice la soberanía nacional ni el respeto por la Constitución.

Al mencionar la desobediencia civil, muchas personas se interesaron por entender el significado de este concepto. Varios famosos reaccionaron al respecto, dejando un debate activo en redes sociales.

¿Qué es la desobediencia civil, según la RAE?

La Real Academia Española establece que este término no va de la mano de actos violentos, sino de decisiones de no seguir órdenes de mandatarios o estructuras de poder.

“Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido”, se lee.

En cuanto a sinónimos de desobediencia, se establecen significados como indisciplina, insubordinación, desacato, transgresión, resistencia, rebeldía.

De igual manera, se ha apuntado que es “el rechazo activo u omisivo a dar cumplimiento a una orden vinculante y de exigible cumplimiento”.

En plataformas digitales, ante la duda de muchas personas, Mafe Carrascal también apuntó en un post: “La desobediencia civil es una forma de resistencia democrática. Consiste en negarse, de manera pública, pacífica y consciente, a obedecer decisiones o autoridades que se consideran contrarias a la Constitución, los derechos fundamentales o los principios democráticos”.