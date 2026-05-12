“Eso no es cine, es robo”: James Cameron, acusado de robar la cara de una actriz de 14 años para el éxito de ‘Avatar’

La industria de Hollywood se ve sacudida por una denuncia que pone en el centro del debate la propiedad intelectual y la ética en el uso de tecnologías digitales.

La actriz Q’orianka Kilcher, reconocida por su interpretación de Pocahontas en la película ‘El nuevo mundo’, ha interpuesto una demanda contra el director James Cameron y la compañía Disney. El recurso legal sostiene que la apariencia física de Neytiri, la protagonista de la exitosa franquicia Avatar, fue construida a partir de la extracción no consentida de los rasgos biométricos de la actriz cuando esta tenía 14 años.

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De acuerdo con información publicada por medios especializados como Variety y The Guardian, el litigio se fundamenta en la presunta utilización de la imagen de Kilcher para el diseño de producción de la cinta que batió récords de taquilla en 2009. La defensa de la actriz sostiene que Cameron ordenó a su equipo de diseño basar el rostro de Neytiri en la apariencia de Kilcher tras ver una fotografía promocional de la joven en el diario Los Angeles Times.

La demanda relata un episodio ocurrido en 2009, meses después del estreno de la primera entrega de la saga. Según el documento, Kilcher y Cameron coincidieron en un evento benéfico donde el cineasta la habría invitado a sus oficinas. Al asistir a la cita, la actriz recibió un boceto enmarcado con una nota manuscrita: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. La próxima vez”. En su momento, la intérprete de origen peruano interpretó el gesto como una cortesía profesional, desconociendo el alcance técnico del proceso.

El punto de inflexión para Kilcher ocurrió, según la denuncia, al visualizar un vídeo reciente en redes sociales donde James Cameron muestra el citado boceto. En la grabación, el director afirma textualmente: “La fuente real para esto fue una foto en el LA Times de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. Este es, en realidad, su rostro inferior. Tenía un rostro muy interesante”.

Para el abogado de la actriz, Arnold P. Peter, este hecho trasciende la mera inspiración creativa. “Lo que Cameron hizo no fue inspiración, fue extracción. Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una chica indígena de 14 años, los sometió a un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares en beneficios sin pedirle permiso”, declaró el jurista, calificando el acto como una apropiación indebida de la identidad.

Un aspecto sensible del caso es la contradicción señalada por la demandante entre el mensaje de la película y las acciones tras bambalinas. Kilcher sostiene que resulta irónico que una franquicia que se presenta como defensora de las causas indígenas haya, presuntamente, explotado la identidad biométrica de una joven indígena sin reconocimiento ni compensación.

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“Nunca imaginé que alguien en quien confiaba utilizaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en una cadena de producción sin mi conocimiento”, afirma Kilcher en el documento legal. Además del reclamo por derechos de imagen, la denuncia invoca la reciente legislación del estado de California sobre tecnología deepfake, argumentando que se manipuló su identidad para fines comerciales de forma no consentida.

Hasta el momento, ni James Cameron ni los representantes legales de Disney han emitido un comunicado oficial detallando su postura defensiva. Se prevé que la línea de la defensa argumente que, si bien hubo una inspiración inicial, el resultado final que se ve en pantalla, interpretado por la actriz Zoe Saldaña, es una creación artística distinta y suficientemente transformada para no constituir una infracción de derechos.