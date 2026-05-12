Andrea Petro volvió a generar conversación en redes sociales luego de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó con sus seguidores en Instagram. La empresaria, que suele compartir opiniones sobre temas políticos, sociales y experiencias personales, despertó curiosidad entre los usuarios por una situación relacionada directamente con su padre.

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Tal como quedó reflejado en las historias publicadas en su perfil, la hija de Gustavo Petro aprovechó el espacio para revelar una noticia inesperada y responder inquietudes de quienes siguen de cerca su vida personal y sus publicaciones digitales.

De acuerdo con lo que se pudo observar, Andrea Petro optó por compartir un asunto personal bastante sorpresivo, el cual hablaba sobre su realidad, su historia y sus caminos a futuro, marcando un posible cambio.

Según se detalló, la empresaria anunció que lanzaría un libro muy personal, el cual se enfocará en su vida y el punto de vista que rodeó instantes importantes de su trayecto familiar. Este impulso seguía en construcción, por lo que habría que esperar para saber más acerca de lo que se plasmará página a página.

“Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya está en construcción y pronto será compartida”, escribió en el post.

Aunque Andrea Petro, que es una de las hijas mayores del actual presidente, no entregó detalles de los temas que trataría en esta publicación, muchos especulan que podría tratarse de un texto en el que relatará su historia familiar, las situaciones que se desconocen y el papel personal que tuvo en este gobierno.

Por ahora habrá que esperar para saber más información, ya que el libro hasta ahora se está realizando y tomará tiempo para que salga a la luz como corresponde en estos procesos editoriales.

Los comentarios y reacciones no se han hecho esperar por los seguidores, quienes desean saber más de esta idea.