Tiene 8 episodios y ya es número 1 en 75 países: la miniserie de drama que se consolida como el nuevo éxito de Netflix

Desde el pasado 18 de junio, una nueva producción aterrizó en el catálogo de Netflix y, en cuestión de días, logró convertirse en uno de los fenómenos televisivos más importantes del momento. Con apenas ocho episodios en su primera temporada, la miniserie ya ocupa el primer lugar de audiencia en 75 países, consolidándose como el estreno más exitoso de la plataforma durante las últimas semanas.

Se trata de Te encontraré (I Will Find You, por su título original en inglés), la más reciente adaptación de una novela del reconocido escritor estadounidense Harlan Coben.

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La serie sigue una trama cargada de suspenso, misterio y giros inesperados, elementos característicos de las obras de Coben. La historia gira en torno a un hombre llamado David Burroughs, que cumple una condena en prisión por un crimen que asegura no haber cometido.

Sin embargo, todo cambia cuando recibe una información que podría demostrar que la verdad sobre el caso es muy distinta a la que las autoridades establecieron años atrás.

A partir de ese momento, el protagonista inicia una desesperada búsqueda para descubrir qué ocurrió realmente, mientras enfrenta secretos familiares, engaños y revelaciones que amenazan con cambiarlo todo.

La narrativa de Te encontraré ha captado la atención de los espectadores porque mantiene la tensión episodio tras episodio, una fórmula que explica en gran medida el impresionante desempeño de la producción en los rankings globales de Netflix.

Además, confirma el enorme atractivo que siguen teniendo las adaptaciones de Harlan Coben. Títulos anteriores basados en sus novelas, como Engaños (Fool Me Once), No hables con extraños (The Stranger) y Quédate cerca (Stay Close), ya habían conseguido cifras destacadas de audiencia y se posicionaron entre las producciones más vistas de la plataforma.

Justamente por eso, diferentes sitios especializados como Espinof se atreven a señalar que Coben se ha convertido en la mejor arma secreta de Netflix.

El elenco de la miniserie está conformado por rostros bastante conocidos como Sam Worthington, Britt Lower, Madeleine Stowe, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride o Erin Richards, entre otros.

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Aunque en Rotten Tomatoes cuenta con un 65% de valoraciones positivas, Te encontraré sigue despertando el interés de los suscriptores de Netflix en diferentes países y, lo mejor, pocos días después de su estreno.

“Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad“, cita la sinopsis de este nuevo fenómeno del streaming.