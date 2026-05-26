Menos de 8 horas bastaron para romper récords: los datos ocultos del millonario robo que paraliza al mundo en Netflix

El universo de La casa de papel continúa expandiéndose y demostrando que el fenómeno creado por Álex Pina sigue más vivo que nunca.

La nueva producción de Netflix, La casa de papel: Berlín y la dama del armiño, se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de 2026 tras romper récords de visualización en menos de ocho horas desde su llegada a la plataforma. La serie, protagonizada nuevamente por Pedro Alonso en el papel de Berlín, confirmó que el personaje más carismático y controversial de la franquicia todavía tiene mucho por ofrecer.

“Mozart no era el único genio de la familia”: Andreas Gutzeit habló sobre la nueva serie que destapa la verdad detrás del compositor musical

El spin-off fue estrenado mundialmente en Netflix el 15 de mayo de 2026 y funciona como una continuación del exitoso universo de La casa de papel, aunque centrado en uno de los atracadores más sofisticados de la historia reciente de la televisión. La nueva entrega lleva a Berlín y a su banda hasta Sevilla, España, donde planean uno de los golpes más ambiciosos y artísticos jamás vistos: el robo de “La dama del armiño”, la legendaria obra de Leonardo da Vinci.

Mañana se estrena en Prime Video una de las series más originales del año

En esta nueva historia, el atraco no solo gira alrededor del valor económico de la pintura, sino también de una compleja red de engaños, chantajes y traiciones que terminan despertando el lado más oscuro de Berlín. La trama mezcla acción, romance, tensión psicológica y humor negro, elementos que ya son sello distintivo de las producciones de Álex Pina.

'La casa de papel: Berlín y la dama del armiño', el spin-off fue estrenado mundialmente en Netflix el 15 de mayo de 2026. Foto: Netflix

El elenco principal reúne nuevamente a varios rostros conocidos del primer spin-off de Berlín. Además de Pedro Alonso, regresan Michelle Jenner como Keila, Tristán Ulloa como Damián, Begoña Vargas como Cameron, Julio Peña Fernández como Roi y Joel Sánchez como Bruce. A ellos se suma la reconocida actriz Inma Cuesta, quien interpreta a Candela, una nueva integrante de la banda que tendrá una relación cercana con Berlín.

“No estamos solos”: la alarmante advertencia de Steven Spielberg tras revelar su proyecto más secreto

Los números de audiencia volvieron a demostrar la fuerza global de la franquicia. Según datos publicados por Netflix, la serie acumuló más de 46 millones de horas reproducidas y superó los 6 millones de visualizaciones en pocos días, posicionándose rápidamente entre las producciones más vistas del mundo en más de 50 países.

'La casa de papel: Berlín y la dama del armiño', el spin-off fue estrenado mundialmente en Netflix el 15 de mayo de 2026. Foto: Netflix

Además, la franquicia de La casa de papel sigue dominando el catálogo histórico de Netflix: tres de sus temporadas permanecen dentro del Top 10 de las series de habla no inglesa más vistas en la historia de la plataforma.

Pero más allá de las cifras, Berlín y la dama del armiño también esconde varios detalles curiosos que muchos fanáticos no conocían. Aquí cinco datos ocultos que explican parte del fenómeno:

1. El robo está inspirado en una obra real de Leonardo da Vinci: La pintura La dama del armiño existe en la vida real y es una de las obras más famosas del artista renacentista italiano. Netflix utilizó el simbolismo de la obra para construir una narrativa donde el arte y el crimen se mezclan constantemente.

2. Sevilla se convierte en un personaje más de la serie: La producción fue grabada en distintas locaciones reales de Sevilla, Madrid, San Sebastián y Peñíscola. La capital andaluza fue elegida por su arquitectura histórica y su atmósfera elegante, perfecta para el tono sofisticado del personaje de Berlín.

La serie danesa que arrasa en Netflix tiene 6 capítulos y no es apta para menores de edad

'La casa de papel: Berlín y la dama del armiño', el spin-off fue estrenado mundialmente en Netflix el 15 de mayo de 2026. Foto: Netflix

3. Pedro Alonso confirmó su despedida definitiva del personaje: El actor español declaró en entrevistas recientes que esta producción representa su cierre definitivo como Berlín. Incluso describió al personaje como “tóxico, manipulador y peligroso”, aunque reconoció que precisamente esa complejidad lo convirtió en uno de los favoritos del público.

4. Netflix organizó un espectáculo masivo en Sevilla para anunciar la serie: Antes del estreno, Netflix realizó un evento promocional sobre el río Guadalquivir, donde cientos de personas con los clásicos monos rojos y máscaras de Dalí recrearon el espíritu de La casa de papel al ritmo de Bella Ciao.

'La casa de papel: Berlín y la dama del armiño', el spin-off fue estrenado mundialmente en Netflix el 15 de mayo de 2026. Foto: Netflix

5. El éxito llegó en menos de ocho horas: La serie alcanzó cifras récord de visualización durante sus primeras horas en streaming, posicionándose rápidamente como tendencia mundial. El fenómeno confirmó que Berlín continúa siendo uno de los personajes más poderosos y rentables del universo creado por Netflix.