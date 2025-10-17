Jorge Herrera reveló en SEMANA si estará en la ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Jorge Herrera es uno de los actores de la novela colombiana Yo soy Betty, la fea más admirados por los televidentes, pues su personaje de Hermes Pinzón causó infinidad de emociones y permitió que muchos se sintieran identificados con sus acciones y comportamientos.

Tras más de 26 años del estreno de la exitosa producción, el artista aceptó el reto del Canal RCN de hacer parte del elenco de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, en la que puso manos a la obra para mostrar el gran talento que tiene a la hora de cocinar.

Fue eliminado por presentar un plato con papa cruda. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Pese a sus intentos por conquistar a Belén Alfonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch con sus preparaciones, fue eliminado de la competencia, y aunque tuvo la oportunidad de regresar gracias a una dinámica implementada por el programa y la decisión de sus compañeros, nuevamente tuvo que quitarse el delantal y retornar a su realidad.

En entrevista con SEMANA, Jorge Herrera reveló si le gustaría hacer parte de otro programa tipo reality show como lo es La casa de los famosos 3.

“No. No creo. No me veo. Yo participé en este reality, en MasterChef Celebrity, por insistencia de mi esposa, que es mi mánager, que me convenció de que debía ir para allá“, mencionó entre risas.

Dejó en claro que, la también actriz, Amparo Conde, le manifestó en varias ocasiones que era muy bueno en la cocina y tenía muy bien sazón, por lo que la oportunidad de hacer parte de la producción de gastronomía habría llegado en el mejor momento.

Amparo Conde apoyó a Jorge Herrera para que llegara a MasterChef Celebrity. | Foto: Captura de Instagram @amparocondeoficial

“Debe ser porque le he cocinado platos muy ricos, entonces ella me ha dicho ‘tú eres un cocinero excelso, ve para allá porque es posible que vayas a triunfar”, dijo el actor.

Sin embargo, aclaró nuevamente que no se ve haciendo parte nuevamente de este tipo de formatos y explicó, sin rodeos, las razones de su decisión.

“Yo por iniciativa propia nunca lo hubiera hecho, la verdad. ¿Por qué? Porque tengo un problema de fondo con los realities. Los realities desplazaron del prime a los dramatizados y eso me parece muy grave. Entonces yo, con los realities, muy poco".