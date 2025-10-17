Suscribirse

Gente

Jorge Herrera reveló en SEMANA si estará en la ‘La casa de los famosos Colombia 3′

El reconocido actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ confesó si hará parte de la nueva temporada del reality del Canal RCN.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 9:49 p. m.
El famoso actor reveló si hará parte de la nueva temporada del reality del Canal RCN.
El famoso actor reveló si hará parte de la nueva temporada del reality del Canal RCN. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity - La casa de los famosos / Montaje: Semana

Jorge Herrera es uno de los actores de la novela colombiana Yo soy Betty, la fea más admirados por los televidentes, pues su personaje de Hermes Pinzón causó infinidad de emociones y permitió que muchos se sintieran identificados con sus acciones y comportamientos.

Tras más de 26 años del estreno de la exitosa producción, el artista aceptó el reto del Canal RCN de hacer parte del elenco de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, en la que puso manos a la obra para mostrar el gran talento que tiene a la hora de cocinar.

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity
Fue eliminado por presentar un plato con papa cruda. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Pese a sus intentos por conquistar a Belén Alfonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch con sus preparaciones, fue eliminado de la competencia, y aunque tuvo la oportunidad de regresar gracias a una dinámica implementada por el programa y la decisión de sus compañeros, nuevamente tuvo que quitarse el delantal y retornar a su realidad.

En entrevista con SEMANA, Jorge Herrera reveló si le gustaría hacer parte de otro programa tipo reality show como lo es La casa de los famosos 3.

Contexto: Jorge Herrera habló en SEMANA y lanzó pulla a sus rivales de MasterChef Celebrity: “Desmotivantes”

“No. No creo. No me veo. Yo participé en este reality, en MasterChef Celebrity, por insistencia de mi esposa, que es mi mánager, que me convenció de que debía ir para allá“, mencionó entre risas.

Dejó en claro que, la también actriz, Amparo Conde, le manifestó en varias ocasiones que era muy bueno en la cocina y tenía muy bien sazón, por lo que la oportunidad de hacer parte de la producción de gastronomía habría llegado en el mejor momento.

Amparo Conde, esposa de Jorge Herrera, preocupó por su estado de salud, tras impactante foto.
Amparo Conde apoyó a Jorge Herrera para que llegara a MasterChef Celebrity. | Foto: Captura de Instagram @amparocondeoficial

“Debe ser porque le he cocinado platos muy ricos, entonces ella me ha dicho ‘tú eres un cocinero excelso, ve para allá porque es posible que vayas a triunfar”, dijo el actor.

Sin embargo, aclaró nuevamente que no se ve haciendo parte nuevamente de este tipo de formatos y explicó, sin rodeos, las razones de su decisión.

Contexto: Jorge Herrera reaccionó a las críticas por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’; generó polémica

“Yo por iniciativa propia nunca lo hubiera hecho, la verdad. ¿Por qué? Porque tengo un problema de fondo con los realities. Los realities desplazaron del prime a los dramatizados y eso me parece muy grave. Entonces yo, con los realities, muy poco".

No obstante, agradeció a sus miles de seguidores por el cariño que le brindaron durante cada una de las pruebas y el amor con el que lo despidieron del programa por medio de los diversos comentarios en las redes sociales oficiales del Canal RCN y MasterChef Celebrity.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jorge Herrera reveló en SEMANA si estará en la ‘La casa de los famosos Colombia 3′

2. Revelan video que registró el momento exacto en que un conductor cayó con su camioneta a un caño en Suba

3. Maduro se dirigió, en “inglés”, a Donald Trump; esto le dijo

4. Fuerte enfrentamiento entre indígenas y uniformados de la Undmo frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos: fueron atacados con flechas

5. Iván Cepeda no se intimida ante polémica por consulta del Pacto Histórico y lanza advertencia: “Serán derrotados”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La casa de los famososMasterChef CelebrityYo soy betty la fea

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.