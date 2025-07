Jorge Herrera reaccionó a las críticas por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’; generó polémica

Hace algunas semanas se llevó a cabo el estreno de la séptima temporada de MasterChef Celebrity y, a su vez, se celebraron los 10 años del formato televisivo en el que, algunas de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento, dejan de lado sus compromisos para encender los fogones y mostrar ante los colombianos, sus dotes culinarios.

A lo largo de esta competencia, la producción y el trío de chefs conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tienen la tarea de retar a los participantes y ponerlos en situaciones complicadas y estresantes que, en varias ocasiones, generan discordia entre los compañeros.

Jurado de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Una de las estrellas que más ha sido criticada es Jorge Herrera, recordado principalmente por ponerse bajo la piel de Hermes Pinzón, el padre de Beatriz Pinzón en Yo soy Betty, la fea; una de las telenovelas más vistas de la historia.

En una reciente entrevista con Buen Día, Colombia, el actor reaccionó a los comentarios que se han hecho en redes sociales con respecto a su ‘carácter fuerte’ y la forma en la que aborda a sus compañeros cuando se encuentra realizando retos de parejas o grupales.

“Mira que cuando la gente me dice eso, yo les digo que en la vida normal, soy peor y es que en la vida cotidiana soy muy diferente, la verdad. Ahora, no me gusta la injusticia, eso yo creo que es lo que más me puede caracterizar”.

No obstante, el artista manifestó que no suele guardar silencio ante los momentos con los que no está de acuerdo o no se siente completamente cómodo, siendo, precisamente, estos momentos en los que se defiende de las personas o situaciones.

“Si algo tengo yo es que, la injusticia, ejercida contra mí o contra otra persona, yo no la soporto, no la tolero y si eso me hace ver como osco, como un poco gruñón o cómo sea, pues ¿qué hago? Si yo veo una injusticia, lo voy a decir de una".

Frente a sus palabras, los televidentes y seguidores en redes sociales del matutino del Canal RCN expresaron sus opiniones y mostraron admiración por la postura que ha tomado.