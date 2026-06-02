Famosa actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ sorprendió tras aparecer en capítulo de tercera temporada de ‘Euphoria’

Euphoria se ubicó como una de las producciones más famosas y aclamadas de HBO Max, debido al impacto que tuvo en toda una generación. La serie cautivó con su estilo narrativo, con su toque particular y con la imagen que proyectó a lo largo de los capítulos.

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En 2026, Sam Levinson lanzó la tercera temporada, presentando una trama distinta y alejada de lo que fue este título en 2019 y 2022. Esta entrega se basó en una vida adulta, conflictos delicados y consecuencias de las decisiones.

Luego de ocho semanas ocupando el primer lugar en lo más visto de HBO Max, Euphoria se despidió para siempre de sus fanáticos, dándole un cierre a la narrativa de Rue, Jules, Nate, Cassie, Maddy y Lexi.

Sin embargo, el público colombiano e internacional se percató de la participación de una famosa actriz latina en la producción, específicamente en el último capítulo.

Se trató de Pilar Uribe, recordada por su trabajo en Yo soy Betty, la fea, donde le dio vida a María Beatriz Valencia, hermana de Marcela y Daniel Valencia. La artista apareció en una corta escena, encarnando a una enfermera de un hospital en México.

La celebridad colomboamericana sorprendió con este trabajo, llevando a que muchos la reconocieran y la recordaran por otros proyectos como Eternamente Manuela y Pobre Pablo.

Pilar Uribe en Euphoria 3 Foto: Instagram @pilaruribe.actor

Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ reaccionó a su aparición en ‘Euphoria’

Pilar Uribe compartió en su perfil una publicación en la que se le ve reaccionando a la aparición que tuvo en el último capítulo de la serie de HBO Max, plasmando lo feliz que se sentía.

La famosa no dudó en grabarse, mostrando lo emocionada que se sintió al verse en la pantalla chica, integrante el equipo de la aclamada producción.

“Watching my scene in the season finale of Euphoria (Viendo mi escena en la temporada final de Euphoria)”, escribió en el pie de foto del clip, donde sonríe bastante.