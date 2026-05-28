Crudas críticas a Sydney Sweeney por escenas íntimas en ‘Euphoria’: advierten de peligros para su carrera

Euphoria se convirtió en una de las series más famosas y comentadas de HBO Max, entregando un relato único y envolvente al público. Desde 2019 la producción se catapultó, enamorando a miles de personas en el mundo con sus colores, música y actuaciones.

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Tras el estreno de la tercera temporada, muchos fanáticos entraron en debate por el relato que proyectó Sam Levinson con respecto a cada personaje, precisamente por el aura pesada y densa que quiso transmitir.

El director dejó atrás la secundaria, buscando presentar a protagonistas adultos e involucrados en temas peligrosos, llegando a medirse sus emociones y decisiones.

Este fue el caso de Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney, la cual se casó con Nate Jacobs (Jacob Elordi), soñó con ser famosa y terminó metida en la creación de contenido para adulto, teniendo momentos candentes y subidos de tono.

Aunque todo hacía parte de la trama propuesta, muchos criticaron el exceso de desnudos y escenas sexuales, donde se le veía a la artista en una faceta “exagerada” a lo que había hecho en el pasado.

Ante este panorama, Dave Quast, experto en gestión de crisis y reputación, explicó a Fox News lo que ocurría con este caso, teniendo en cuenta que la serie fue la que la catapultó a la fama y a otros proyectos de Hollywood.

“El riesgo es que cuando la conversación pública se enfoca más en los aspectos sexualizados del papel que en la actuación, el mismo trabajo que la hizo parecer audaz puede comenzar a estrechar la marca”, comentó.

Al mencionar este exceso de desnudismo, el hombre señaló que podría ser contraproducente y peligroso para su carrera, ya que debía separar al personaje del artista y así evitar que se sexualizara.

“El problema es cuando se convierte en la taquigrafía dominante para el actor. El desafío para Sweeney no es haber interpretado papeles sexualizados. El desafío es asegurarse de que esos papeles sigan leyéndose como decisiones del personaje, no como la propuesta de marca completa”, afirmó.

En cuanto a lo que dijo Sam Levinson en el pasado a The Hollywood Reporter sobre el personaje, explicó que su narrativa iba de la mano de un sueño y ambición.

“Tiene su caseta de perro y sus orejitas y su nariz, y eso tiene su propio humor, pero lo que hace que la escena funcione es el hecho de que sea su ama de llaves quien la filma. Lo que siempre quisimos encontrar es esa otra capa de absurdo”, contó al medio internacional.

Por su parte, Sydney Leathers, creadora de contenido en la plataforma desde 2017, se pronunció sobre lo que estaba proyectado ante cámara, indicando que había un espectro que no era real y se salía de lo que sucedía dentro de las normas.

“Hay tanto que le hacen hacer a Cassie que ni siquiera está permitido en OnlyFans, y eso solo ya es frustrante. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen reglas muy estrictas que debes cumplir, y esas reglas son cada vez más rigurosas”, dijo a Variety.