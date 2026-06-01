HBO Max arrasó con famosa serie y ocupó el primer lugar por ocho semanas: llegó a su final con la tercera temporada

Las plataformas de streaming continúan renovando constantemente sus catálogos para mantener el interés de los suscriptores, incorporando nuevas producciones y el regreso de series que han logrado convertirse en referentes de la televisión reciente. Entre los títulos que más expectativa generaban se encontraba Euphoria, una de las apuestas más exitosas de HBO Max.

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La tercera temporada debutó el pasado 12 de abril, dando continuidad a la historia creada por Sam Levinson y permitiendo que los espectadores volvieran a sumergirse en el universo de personajes que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.

Desde los primeros capítulos, la nueva entrega dejó en evidencia que los conflictos emocionales, las relaciones complejas y las decisiones difíciles seguirán siendo elementos fundamentales de la trama. Los protagonistas enfrentan nuevos desafíos que prometen transformar sus vínculos y llevar la historia por caminos inesperados.

Uno de los regresos más comentados fue el de Rue, personaje interpretado por Zendaya, quien una vez más ocupa un lugar central dentro de la narrativa. Su evolución personal y los retos que deberá afrontar continúan siendo piezas clave en el desarrollo de la serie, consolidándola como una de las figuras más importantes y representativas de este exitoso drama juvenil.

Sin embargo, el pasado 31 de mayo, HBO Max anunció que la serie llegaba a su final con esta temporada, dándole un cierre total a la producción que duró siete años en proceso. Tres entregas cautivaron al público, dejando huella como uno de los títulos más famosos de la plataforma.

Sam Levinson indicó en Popcast que la historia había llegado al final, precisamente por el arco narrativo de la protagonista. Muchos elementos hicieron parte de este camino, permitiendo que los personajes quedaran plasmados como tanto se comentó, según recogió Variety.

(Alerta spoiler) El último capítulo de Euphoria mostró cómo fue el resultado de toda esta travesía, llevando a que Rue muriera de la manera en la que comenzó la serie. Este paso que se dio mostró la realidad que se vive en las adicciones, lejos de lo que muchos esperaban de superación para ella.

La muerte de Rue termina con una narrativa juvenil, realista y especial, donde se plasmó el sentir de aquellos que caían en estos problemas. De igual manera, la nostalgia fue protagonista de este capítulo, reviviendo ese camino a la luz y a lo deseado por ella.