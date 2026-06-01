Esta es la mejor película disponible ahora mismo en Netflix: los expertos ya dieron su veredicto

En tiempos en que las plataformas de streaming compiten por captar la atención de sus espectadores con estrenos constantes, pocas películas han logrado mantenerse vigentes y relevantes varios años después de su lanzamiento. Ese es el caso de Roma, la aclamada producción del director mexicano Alfonso Cuarón, que vuelve a ser señalada por expertos y medios especializados como una de las mejores películas disponibles actualmente en Netflix.

La película, estrenada mundialmente el 30 de agosto de 2018 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, marcó un antes y un después tanto para el cine latinoamericano como para la industria del streaming. Su llegada al catálogo global de Netflix en diciembre de ese mismo año permitió que millones de espectadores alrededor del mundo accedieran a una obra que, hasta entonces, parecía destinada exclusivamente a los circuitos cinematográficos más prestigiosos.

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Escrita, dirigida, producida y fotografiada por Alfonso Cuarón, Roma es una película profundamente personal. Ambientada en la Ciudad de México de principios de los años setenta, la historia sigue la vida de Cleo, una trabajadora doméstica indígena que cuida a una familia de clase media en la colonia Roma. A través de su mirada, la película explora temas como la desigualdad social, la maternidad, el abandono, la identidad y las tensiones políticas que marcaron una etapa compleja de la historia mexicana.

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Yalitza Aparicio, actriz de la película Roma. Foto: Foto: EFE

Uno de los aspectos más destacados de la producción fue la interpretación de Yalitza Aparicio, quien debutó como actriz en el papel de Cleo. Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica internacional y se convirtió en un fenómeno cultural. Aparicio hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena mexicana nominada al Premio Óscar como Mejor Actriz. Su presencia en la película no solo aportó autenticidad al relato, sino que también abrió conversaciones sobre la representación de las comunidades indígenas en el cine y los medios de comunicación.

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Junto a Aparicio, el elenco está integrado por Marina de Tavira, Jorge Antonio Guerrero, Fernando Grediaga, Marco Graf y Daniela Demesa, quienes contribuyen a construir una narrativa íntima y emocional que evita los grandes artificios para concentrarse en los detalles de la vida cotidiana.

La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

La crítica especializada recibió la película con entusiasmo desde su estreno. En Metacritic, uno de los principales agregadores de reseñas cinematográficas del mundo, Roma mantiene una impresionante puntuación de 96 sobre 100, una cifra que la ubica entre las producciones mejor valoradas de la última década y que representa un consenso de “aclamación universal” entre los críticos. También obtuvo un 96 % de aprobación en Rotten Tomatoes, consolidando su prestigio entre especialistas y analistas del sector.

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Los reconocimientos no tardaron en llegar. En 2018 ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los galardones más importantes del cine mundial. Posteriormente recibió diez nominaciones a los Premios Óscar y consiguió tres estatuillas: Mejor Director para Alfonso Cuarón, Mejor Fotografía y Mejor Película Internacional. Además, obtuvo premios BAFTA, Globos de Oro y numerosos reconocimientos de asociaciones de críticos alrededor del mundo.

La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

Más allá de los premios, Roma representó un hito para Netflix. La película demostró que una producción hablada principalmente en español podía competir de igual a igual con los grandes estudios de Hollywood. Su éxito impulsó la estrategia de la plataforma de apostar por proyectos de autor y elevó el prestigio de Netflix dentro de la industria cinematográfica internacional. Diversos analistas consideran que el fenómeno de Roma ayudó a transformar la percepción del streaming como espacio para el cine de alta calidad.

La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

A casi ocho años de su estreno, Roma continúa siendo una referencia obligada cuando se habla del mejor cine disponible en streaming. Su combinación de sensibilidad narrativa, excelencia técnica y profundidad social la ha convertido en una obra trascendental dentro de la filmografía de Alfonso Cuarón y en uno de los mayores logros cinematográficos surgidos de América Latina en el siglo XXI.