Cultura

Netflix: la película mexicana que es tendencia por su perfección técnica y su historia

Yalitza Aparicio se convirtió en la primera actriz indígena mexicana en ser nominada a los Premios Óscar.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
9 de marzo de 2026, 1:01 p. m.
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto.
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

Roma, la película mexicana que Alfonso Cuarón convirtió en un hito de Netflix y del cine mundial, sigue generando conversación años aún después de 8 años desde su estreno.

El retrato en blanco y negro de una familia de clase media en la Ciudad de México de los años setenta sigue siendo una una referencia obligada para hablar de autoría, representación indígena y del nuevo poder de las plataformas en la industria cinematográfica.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?
YouTube video 6BS27ngZtxg thumbnail

La película debutó en el Festival de Venecia en agosto de 2018, donde se alzó con el León de Oro, y se estrenó comercialmente ese mismo año con un lanzamiento híbrido entre salas de cine y la plataforma de Netflix.

Dirigida por Alfonso Cuarón, Roma es quizá la obra más personal del cineasta mexicano, inspirado en su propia infancia en la colonia Roma y en la figura de la trabajadora del hogar que lo cuidó de niño. La película sigue a Cleo, empleada doméstica de origen mixteco, y a Sofía, la madre de la familia, en medio de una crisis matrimonial, tensiones de clase y la agitación política de la época, incluyendo episodios como el Halconazo de 1971.

Cine

Pixar anuncia inesperadas secuelas de grandes cintas: ‘Monsters, Inc.’, ‘Coco’ y ‘Los Increíbles’ regresan

Arcadia

Steve Carell vuelve a la comedia con ‘Rooster’, serie que explora “lo que significa ser padre”

Arcadia

El harén político: Fatema Mernissi y el feminismo islámico

Arcadia

Benicio del Toro sobre su sensei nominado al premio Óscar: este personaje tiene “mucho de mí”

Cine

‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz detalle que sería clave en la nueva película; se relaciona con personaje de Robert Downey Jr.

Televisión

Solo tres episodios y basada en hechos reales: la miniserie “brutal” que arrasa en Prime Video

Música

¿A qué hora ver HOY el concierto de Harry Styles en Netflix desde Colombia?

Tecnología

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Gente

Diseñadora de vestuario de ‘Emily en París’ habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: “Usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Mundo

¿Tecnología milenaria? Revelan por primera vez los túneles ocultos de la ciudad que desafió a Roma: así es el misterioso mundo subterráneo de Veio

Steve Carell vuelve a la comedia con ‘Rooster’, serie que explora “lo que significa ser padre”
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto.
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

Ese cruce entre memoria íntima y contexto histórico le ha dadao a la película una dimensión social que dialoga con las desigualdades y jerarquías que persisten en América Latina.

El elenco está encabezado por Yalitza Aparicio como Cleodegaria ‘Cleo’ Gutiérrez y Marina de Tavira como Sofía, acompañadas por Daniela Demesa, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Nancy García y Verónica García, entre otros.

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto.
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

Aparicio, originaria de Oaxaca y sin formación actoral previa, se convirtió en el rostro global de la película. Su interpretación de una trabajadora del hogar indígena, compleja, sensible y digna, rompió con décadas de estereotipos en el cine mexicano, donde estos personajes habían sido relegados a roles secundarios.

Su nominación al Óscar como mejor actriz,la primera vez que una mujer indígena mexicana alcanzaba ese reconocimiento, fue celebrada como un gesto histórico de visibilidad para millones de trabajadoras domésticas en la región. Aparicio se convirtió en referencia mediática y activista, vinculando la experiencia de Cleo con luchas reales por derechos laborales y reconocimiento cultural.

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto.
La película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó tres Óscar en 2019. mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Foto: NETFLIX

Reconocimientos

La película ganó tres Óscar en 2019 en las categorías de mejor director, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa y estuvo nominada en categorías clave como mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto.

A esos galardones se suman el León de Oro en Venecia y decenas de premios de la crítica alrededor del mundo, lo que la convierte en una de las producciones más premiadas de su década.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

El elogio a la estética de Roma ha sido prácticamente unánime. Fue filmada en blanco y negro con una precisión milimétrica en la fotografía, la película despliega largos planos secuencia, movimientos de cámara fluidos y composiciones que recuerdan tanto al neorrealismo italiano como a una pintura cuidadosamente coreografiada.

Más de Arcadia

Pixar anunció secuelas de grandes películas.

Pixar anuncia inesperadas secuelas de grandes cintas: ‘Monsters, Inc.’, ‘Coco’ y ‘Los Increíbles’ regresan

Danielle Deadwyler y Steve Carell en Rooster.

Steve Carell vuelve a la comedia con ‘Rooster’, serie que explora “lo que significa ser padre”

Fatima Merinissi, discurso de aceptación del Premio Erasmus 2004 (Países Bajos). Cortesía de la Fundación Praemium Erasmianum., CC BY-SA

El harén político: Fatema Mernissi y el feminismo islámico

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson.

Benicio del Toro sobre su sensei nominado al premio Óscar: este personaje tiene “mucho de mí”

Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

‘Avengers: Doomsday’: sale a la luz detalle que sería clave en la nueva película; se relaciona con personaje de Robert Downey Jr.

Carlos, miniserie

Solo tres episodios y basada en hechos reales: la miniserie “brutal” que arrasa en Prime Video

El cantante británico desató rumores pobre One Direction.

¿A qué hora ver HOY el concierto de Harry Styles en Netflix desde Colombia?

Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos.

¿Qué ver en Netflix hoy? 10 recomendaciones de series y películas para ‘maratonear’ este domingo 8 de marzo

Desde hace mucho tiempo las mujeres han alzado su voz para exigir igualdad en diferentes campos de la sociedad.

Día de la mujer: ¿cuál es su origen y por qué se conmemora cada 8 de marzo?

Noticias Destacadas