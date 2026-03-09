Este lunes 9 de marzo se estrena Rooster, comedia protagonizada y producida por la estrella de The Office Steve Carell. La serie, creada por Bill Lawrence (Shrinking, Scrubs) y Matt Tarses (Worst Week), explora “lo que significa ser padre” a través de la complicada relación entre el personaje de Carell y su hija. Ambos se ven arrastrados a convivir en el campus universitario donde ella, que imparte clases allí, se encuentra atravesando un difícil momento vital.

Steve Carell vuelve a la comedia con Rooster, serie que explora "lo que significa ser padre". Foto: HBO Max / Warner Bros. Discovery

“La relación con su hija no es exactamente la misma que tengo yo con la mía, pero puedo inspirarme en ella porque tengo esa experiencia”, aseguró Carell en una rueda de prensa a la que asistió CulturaOcio. Según Lawrence, uno de los creadores, la ficción explora “lo que significa ser padre de una joven que ha entrado en la edad adulta y tal vez no te quiera en su vida tanto como tú querrías”.

Junto a Charly Clive, que da vida a la hija del protagonista, completan el elenco Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai. Un reparto que, asegura Carell, le recordó a su experiencia en The Office, pues “ningún miembro era más importante que otro” y durante toda la producción se respiraba la “bondad” en el ambiente.

Su tono ligero no impide a Rooster abordar, sin dejar de lado la comedia, temas como la paternidad o la soledad. “Cada personaje tiene su propio camino”, explica Lawrence, incidiendo en cómo “los personajes secundarios” también protagonizan escenas clave de la serie.

“Un aclamado escritor llamado Greg Russo se ve arrastrado al mundo académico por su hija adulta Katie, profesora en una universidad de élite cuyo marido la engaña. Él intenta apoyarla sin sobrepasarse, tratando de lidiar con esta complicada y cambiante relación, al tiempo que transita un nuevo entorno que siente fuera de su alcance”, reza la sinopsis de la serie.

La primera temporada de Rooster se compone de 10 capítulos que se estrenarán semanalmente en HBO Max. hasta el lunes 11 de mayo.

*Con información de EuropaPress.