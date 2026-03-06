Cultura

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

La última temporada de la galardonada serie con 10 Emmys en 2023, el máximo para una comedia en una ceremonia, se podría estrenar a mediados de 2026.

Redacción Cultura
6 de marzo de 2026, 2:54 p. m.
Desde su estreno en 2022, 'The Bear' se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
Desde su estreno en 2022, 'The Bear' se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy. Foto: Disney+

La aclamada serie The Bear, protagonizada por Jeremy Allen White en el rol de Carmy Berzatto, concluirá su trayectoria con la quinta temporada, según se confirmó esta semana.

El anuncio pone fin a una de las producciones más destacadas de FX y Disney+, y refleja la decisión estratégica de sus creadores de priorizar un cierre narrativo coherente sobre una prolongación indefinida.

La confirmación de la noticia se dio a través de un post en redes sociales de Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Donna Berzatto, la matriarca de la familia. Curtis compartió una imagen junto a Abby Elliott (su hija en la serie), anunciando el término del rodaje con el mensaje: “¡TERMINÉ CON FUERZA! Rodeada de un equipo extraordinario... completé la historia de esta familia extraordinaria”.

Concebida inicialmente para solo cuatro temporadas, la serie se extendió a cinco para ofrecer un epílogo adecuado, como indicaban pistas en el final de la cuarta entrega. Se estima que el estreno de esta última se dé a mediados de este año.

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
'The Bear'. Foto: Disney+

The Bear ha establecido récords significativos en visualizaciones, la tercera temporada superó los 5 millones de vistas globales en su primera semana, mientras que la cuarta alcanzó picos de 10 millones de horas vistas en 24 horas, según métricas de Nielsen.

En la lista de premios incluye 10 Emmys en 2023, el máximo para una comedia en una ceremonia, repitiendo en 2024 con victorias para Liza Colón-Zayas y Jamie Lee Curtis. Además, acumula Globos de Oro, Critics’ Choice y SAG Awards, superando los 20 galardones mayores.

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

El elenco principal destaca por su precisión interpretativa con actores como Jeremy Allen White, reconocido por Shameless, quien ha ganado Emmy, Globo de Oro y Critics’ Choice como mejor actor en serie de comedia por su retrato de Carmy, un chef talentoso lidiando con el trauma y la ambición.

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
'The Bear'. Foto: Disney+
Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
Abby Elliott aporta profundidad emocional como Sugar. Foto: Disney+

Ayo Edebiri en el papel de Sydney Adamu, obtuvo Emmy y Globo de Oro; Ebon Moss-Bachrach como Richie Jerimovich, Emmy como secundario, y Abby Elliott aporta profundidad emocional como Sugar.

Creada por Storer junto a Josh Senior y Joanna Calo como showrunners ejecutivos, The Bear se centra en la transformación del restaurante The Beef, heredado por Carmy tras el suicidio de su hermano, explorando temas de estrés profesional, duelo y redención a través de la gastronomía.

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
Ebon Moss-Bachrach como Richie Jerimovich. Foto: Disney+
Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.
Jeremy Allen White ha ganado Emmy, Globo de Oro y Critics' Choice como mejor actor en serie de comedia por su retrato de Carmy. Foto: Disney+

Su estilo innovador, con episodios en plano secuencia como ‘Forks’, y una banda sonora ecléctica con The Rolling Stones y Radiohead de fondo, han elevado el género del drama culinario.

Noticias Destacadas