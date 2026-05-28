Dura 147 minutos y se llevó cuatro Óscar: la obra maestra del cine bélico que ahora es tendencia en Netflix

Netflix es una plataforma de streaming que tiene bastante contenido para ofrecer. Su amplio catálogo está compuesto tanto por estrenos recientes como por producciones clásicas que, en muchos casos, hoy siguen cautivando a nuevas generaciones de espectadores.

Un claro ejemplo de ello es la película Sin novedad en el frente, una producción que no solo logró conquistar a la crítica internacional, sino que también se consolidó como una de las películas más premiadas y aclamadas disponibles en la plataforma.

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La cinta, basada en la reconocida novela de Erich Maria Remarque, se ha convertido en una verdadera obra maestra del cine bélico gracias a su impactante narrativa, su impecable fotografía y la crudeza con la que retrata los horrores de la guerra.

Desde su estreno, la producción ha generado un enorme impacto entre los espectadores y especialistas del cine, quienes destacan su capacidad para transmitir emociones intensas y ofrecer una mirada profunda sobre las consecuencias humanas de los conflictos armados.

Su éxito no solo se refleja en la cantidad de reproducciones dentro del catálogo de streaming, sino también en los importantes premios y reconocimientos que ha obtenido desde su estreno, entre ellos cuatro Óscar, incluyendo mejor película extranjera, cinematografía, banda sonora y diseño de producción.

Escena de la película 'Sin novedad en el frente' Foto: Cortesía - Netflix

Aunque su estreno en Netflix fue en 2022, actualmente esta producción dirigida por Edward Berger y protagonizada por Felix Kammerer y Daniel Brühl sigue dando mucho de qué hablar. Esta es su sinopsis:

“Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras”.

Con este impactante adelanto, la película Sin novedad en el frente sumerge al espectador en una historia profundamente humana y desgarradora, retratando las terribles experiencias, el miedo constante y la angustia emocional que vive un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.

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En el portal de críticas Rotten Tomatoes, Sin novedad en el frente cuenta con una puntuación del 90 %, aspecto que la llevó a ser elegida por Alemania para representar al país en los Óscar. Sin embargo, el protagonismo de la película en el famoso certamen fue mucho más allá de ser una de las nominadas en la categoría de Mejor película internacional.

En total, Sin novedad en el frente fue nominada en 9 categorías, solo superada en su momento por Todo a la vez en todas partes, que fue la gran triunfadora de aquella edición.