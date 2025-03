Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ preocupó por su salud; lleva días hospitalizado: “Se llama descuido, dejar todo para después”

En los últimos meses, varios actores de la televisión colombiana han destapado ante el interés público sus dolencias, enfermedades y diagnósticos médicos que los hacen pasar malos momentos.

En esta oportunidad, el actor Julián Beltrán, reconocido por sus personajes en producciones como Entre Sombas, Narcos, Sin senos sí hay paraíso, Victorinos, El General Naranjo, entre otras, como Amar y Vivir, manifestó a través de sus redes sociales que se encuentra atravesando un momento difícil en su salud.

Detrás de cámaras de "Sin senos sí hay paraíso". | Foto: Telemundo

El actor realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde se deja ver desde un hospital, en el que lleva varios días hospitalizado.

Esta publicación es un video en el que recopiló varios momentos de lo que ha vivido mientras se encuentra pasando sus días en la Clínica Infantil Santa María del Lago, en Bogotá.

Con las imágenes, el actor acompañó el post con el siguiente mensaje: “Cuando toca, toca muchachos, se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso, también se llama angustia, somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago, se llama culpa... pero de esta salimos, como siempre”, escribió.

Además, aprovechó para dejar una reflexión para sus seguidores: “Me vas a decir que te vas a rendir justo en este momento, cuando tienes que ser más fuerte. ¿Cómo me vas a decir que te vas a rendir? No te lo permito y la vida no te lo va a permitir".

Según dio a conocer el mismo actor a Vea, tuvo que acudir al servicio de urgencias porque sintió un dolor insoportable en la zona abdominal.

“Me empezó un dolor muy fuerte en la parte izquierda del abdomen. Podría decir que es algo similar al dolor cuando te da bazo y también he perdido bastante peso, entonces empecé a ir al médico a hacerme todos los laboratorios. Allí me ordenaron una colonoscopia y fue cuando nos dimos cuenta de que tengo pólipos en el colon. Sin embargo, al día siguiente de esa colonoscopia me dio un ataque de dolor y fue cuando tuve que venir de urgencias”, dijo.

A lo anterior, añadió que le tuvieron que hacer un examen más especializado para saber mejor cómo tratar su padecimiento.

Julián Beltrán se encuentra hospitalizado por problemas en el colon. | Foto: Instagram de Julián Beltrán

“Por lo pronto, el diagnóstico es ese, el tema de los pólipos en el colon, que me causa un dolor muy fuerte al lado del abdomen y cuyo origen no se ha podido determinar, a pesar de haber realizado exámenes y pruebas. Ya se sacaron una parte de los pólipos para hacerle una biopsia y saber qué pasa, pero esos resultados toman un tiempo [...] Deben hacer más estudios para determinar lo que ocurre”, añadió.