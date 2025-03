Actor de ‘Pedro, el escamoso’ reveló que fue diagnosticado con cáncer y vivió difícil momento: “La vida se me fue encima”

Juancho Arango, de ‘Pedro, el escamoso’, habló de su enfermedad

Todo se volvió más serio para el actor cuando los síntomas empezaron a aparecer. “Iba mucho al baño, otros exámenes me comenzaron a salir mal. Hasta que me mandaron a hacer una biopsia y tenía un tumor cancerígeno”, mencionó.

“La vida se me fue encima porque, pues, empecé [con] la pensadera, es lo que te mata, o sea, pensar en los pelados, los hijos, mi esposa [...]. Empieza uno como a organizar la salida y se deprime uno mucho. El médico me dijo: ‘Eso todavía está empezando, tranquilo. Váyase de vacaciones’ [...]. Me fui a la Costa, tomé y comí como si me fuera a morir”, dijo, mientras recordaba que en ese momento dudaba mucho de lo que tenía, ya que no le enviaron ni radio ni quimioterapias.