Carmen Villalobos reveló cómo retomaron grabaciones de ‘Sin senos si hay paraíso’ tras tragedia en el set

La reconocida actriz Carmen Villalobos volvió a hablar públicamente sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado durante su carrera en televisión.

La actriz colombiana, reconocida por su participación en Sin senos sí hay paraíso, recordó el complejo proceso que vivió el elenco tras el ataque que afectó a integrantes de la producción durante unas grabaciones en Bogotá, un episodio que dejó una profunda huella emocional dentro del equipo.

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Las declaraciones ocurrieron durante los Premios Platino, donde la actriz conversó con Pulzo sobre cómo lograron regresar al set después de la tragedia. Aunque han pasado algunas semanas de lo ocurrido, Villalobos dejó claro que el impacto sigue presente entre quienes hacen parte del proyecto.

“Nosotros reanudamos grabaciones, por supuesto que cada día se lo dedicamos a Henry y a Nico”, expresó la actriz, evidenciando que la memoria de sus compañeros continúa acompañando cada jornada de trabajo.

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía publicaron triste mensaje tras inesperadas muertes en grabaciones de reconocida novela. Foto: Foto 1: Telemundo / Foto 2: Telemundo / Foto 3: Getty Images

La artista también se refirió a la manera en que el equipo de producción intentó mantenerse unido tras lo ocurrido. Según explicó, tanto actores como personal técnico recibieron apoyo por parte de las compañías vinculadas a la serie para afrontar el difícil momento emocional que dejó el ataque.

Además, aprovechó para hablar sobre las múltiples versiones y rumores que surgieron después de lo sucedido. “Han querido decir muchas cosas, hay cosas que son de verdad, hay cosas que sencillamente se inventan”, comentó Villalobos.

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Sin embargo, más allá de los rumores, lo que más llamó la atención de sus palabras fue la sinceridad con la que describió el dolor que vivió el elenco durante aquellos días. Carmen confesó que regresar a grabar no fue una decisión fácil y que emocionalmente el proceso resultó mucho más duro de lo que muchas personas imaginaron desde afuera.

“Yo estoy superbien dentro de lo que cabe; en su momento fue durísimo y durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro”, aseguró la actriz.

Carmen Villalobos habló de tragedia en set de 'Sin senos sí hay paraíso' Foto: Instagram @cvillaloboss - @lamuelagonzales / Montaje SEMANA

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico, quienes destacaron la fortaleza del equipo para continuar adelante en medio de una situación tan delicada. Para la actriz, uno de los factores clave fue la unión que existe dentro de la producción, pues terminó convirtiéndose en un soporte emocional fundamental.

“Somos una gran familia (...) Yo cada vez que estoy en un proyecto considero a mi equipo y a mi proyecto mi familia”, afirmó.