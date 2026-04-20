La tragedia que sacudió al equipo de Sin senos sí hay paraíso el pasado 18 de abril continúa generando conmoción tanto dentro como fuera del set. Lo que parecía una jornada habitual de grabaciones terminó en un hecho violento en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre atacó con arma blanca a varias personas presentes en el lugar.

Manuela González destapó conversación con integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murió tras ataque

El incidente dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluido el agresor, además de varios heridos, según reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá. La gravedad de lo ocurrido no solo obligó a detener la producción de la cuarta temporada de esta exitosa serie de Telemundo, sino que también impactó emocionalmente a todo el equipo.

El elenco y el personal técnico, que durante años han construido lazos más allá de lo profesional, han manifestado su dolor a través de redes sociales. Varios actores vinculados al proyecto compartieron mensajes de solidaridad y tristeza, reflejando el fuerte golpe que dejó este lamentable episodio.

Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para referirse a este capítulo doloroso, mostrando a las dos personas que fueron las víctimas del ataque. Tras hablar de Nicolás Perdomo, quiso referirse a Henry Alberto Benavides, asegurando que era importante exaltar su papel en este proyecto y el valor como persona que tenía.

La actriz publicó la imagen del conductor, quien se encargaba de manejar los camiones de la producción. Aunque no lo conoció personalmente, su propósito fue mencionar el rol valioso e importante que tenía, contando su historia.

“Era Henry, un conductor encargado de un camión de producciones. No lo conocía personalmente, pero su historia también merece ser contada”, escribió al inicio, compartiendo una captura de pantalla donde se le veía.

“Como sucede con muchos otros, Henry formaba parte de esos trabajadores ‘invisibles’ dentro del set: personas que casi nadie nota, pero sin quienes nada funcionaría. Cada día comenzaba su labor dos horas antes que el resto del equipo para dejar todo listo, y en muchas ocasiones terminaba su jornada una o dos horas después que los demás. Pasaba largas horas en carretera, enfrentando riesgos que pocos alcanzan a dimensionar, todo para que cada producción saliera adelante”, agregó.

Mensaje de Carmen Villalobos a Henry Benavides Foto: Instagram @cvillaloboss

Por último, la celebridad apuntó que nunca había que dejar de lado a quienes estaban detrás de las telenovelas y series, ya que eran quienes se encargaban de que todo fuera posible en los rodajes y desarrollos.

“Los conductores representan un gremio silencioso, poco visible, pero lleno de personas valiosas. Son quienes reciben con amabilidad, ayudan con disposición y cumplen su labor sin buscar protagonismo. En muchos sentidos, son piezas clave que sostienen este oficio. Gracias a todos ellos por hacer posible cada jornada de trabajo. Y gracias a ti, Henry. Que descanses en paz”, concluyó.