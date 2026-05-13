Triste deceso en la familia Aguilar: Ángela se mostró afectada y escribió doloroso mensaje

La familia Aguilar atraviesa un momento sensible lejos de los escenarios y la industria del entretenimiento, pues en los últimos días enfrentaron la pérdida de uno de sus integrantes, situación que conmovió a sus seguidores en las redes sociales.

Ángela Aguilar, una de las voces más reconocidas de la música regional mexicana, se mostró afectada tras la muerte de Chancho, la mascota que acompañó durante años a la familia.

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La noticia fue confirmada a través de una publicación realizada en la cuenta de Instagram dedicada a las mascotas del hogar Aguilar. Allí, junto a varias fotografías del pug negro, la familia compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó miles de reacciones entre fanáticos y amigos cercanos.

“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca”, escribieron en el comunicado que sorprendió a los usuarios de internet. La publicación también dejó ver el profundo cariño que todos sentían por el animal, especialmente por el vínculo que mantenía con la madre de la cantante.

“Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, añadieron en el mensaje, donde además recordaron la personalidad tranquila y cariñosa del perro que se convirtió en uno de los consentidos de la casa.

Chancho tenía cinco años y era conocido entre los seguidores de la familia por aparecer constantemente en fotografías y videos compartidos por los Aguilar. El pug negro se ganó el cariño de los fanáticos gracias a las divertidas escenas en las que aparecía descansando, jugando o acompañando a los artistas durante momentos familiares.

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“Nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, expresaron en otro fragmento del mensaje que rápidamente se viralizó.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Miles de usuarios dejaron comentarios lamentando la muerte de Chancho y enviando mensajes de apoyo a la familia Aguilar. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Ángela Aguilar, quien reaccionó de manera breve, pero emotiva, dejando ver el impacto que le causó la noticia.

Ángela Aguilar reaccionó a la muerte de su mascota. Foto: Captura Instagram @minilapug

“Chanchito”, escribió la cantante en la publicación familiar, acompañando sus palabras con emojis de llanto y un corazón blanco.

Aunque el comentario fue corto, para muchos seguidores reflejó el difícil momento emocional que enfrenta la artista.