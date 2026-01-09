Gente

“Traicionó a su propio hermano por dinero y por poder”: la verdad detrás de la “tiradera” de Emiliano contra su padre, Pepe Aguilar

Tras la publicación de la canción “Mi confesión” la dinastía Aguilar está en el ojo del huracán.

Valentina Rueda Rodríguez

9 de enero de 2026, 11:02 p. m.
Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano siempre han mantenido polémicas sobre su relación
Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano siempre han mantenido polémicas sobre su relación

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán tras la difusión de un video que ha dejado atónitos a los seguidores de la música regional mexicana. Un crudo rap, titulado “Mi confesión”, se volvió viral en cuestión de horas, en el que supuestamente Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, lanza ataques frontales contra su progenitor, acusándolo de traición e incluso de robo.

“Es un cero a la izquierda”: Johana Fadul ‘destruye’ a Valentino tras su entrada a La Casa de los Famosos

El video viral que encendió las redes sociales

El clip, que cobró una fuerza inusitada en la plataforma TikTok, presenta el rostro de Emiliano mientras se escuchan rimas cargadas de resentimiento. En la letra, se lanzan frases lapidarias como: “Tragué este secreto con plomo en el pulmón” y “Traicionó a su propio hermano por dinero y por poder”.

@elmomento.exacto

“Mi Confesión” no se guarda nada… Emiliano Aguilar lanza su canción y muchos dicen que habla sin filtros sobre su historia familiar. Las redes interpretan… y el debate se enciende 🔥 ¿Verdad, desahogo o arte? 👀 #EmilianoAguilar #MiConfesión #PepeAguilar #MusicaMexicana #DebateEnRedes

♬ sonido original - ElMomento Exacto

La canción no solo sugiere que Pepe Aguilar habría afectado económicamente a su familia, sino que llega al extremo de afirmar que le habría “robado” la novia a su propio hermano, Antonio.

El impacto fue tal que la publicación superó rápidamente los 108.000 “me gusta”, desatando una ola de comentarios que aplaudían la supuesta “valentía” del joven rapero por romper el silencio.

¿Realidad o ficción? La verdad detrás de “Mi confesión”

A pesar del revuelo y la indignación de muchos fanáticos, la realidad detrás del video es muy distinta a lo que parece. Tras una verificación de los hechos, se confirmó que Emiliano Aguilar nunca grabó dicha canción. El contenido fue generado íntegramente mediante inteligencia artificial (IA).

La cuenta Neural Music Group, responsable de la publicación, aclaró en la descripción del video que su contenido consiste en piezas originales creadas con inspiración en el estilo de diversos artistas, pero utilizando herramientas tecnológicas.

“Estas producciones son independientes y no oficiales. No representan, sustituyen ni cuentan con el respaldo de los artistas mencionados ni sus disqueras”, explicaron desde la cuenta oficial para desmentir que se tratara de una declaración real de Emiliano.

La compleja relación entre Emiliano y Pepe Aguilar

Lorelei Tarón emociona a los hinchas de Millonarios con su regreso: “Vamos Millos, te super hemos extrañado”

Aunque la canción es falsa, el morbo del público se alimentó de las tensiones reales que han existido entre padre e hijo. Emiliano Aguilar, quien ha decidido forjar su propio camino en el mundo del hip hop y el rap —alejado del mariachi tradicional de su familia—, ha sido abierto en el pasado sobre los obstáculos que ha enfrentado.

Emiliano ha manifestado en diversas ocasiones sentirse excluido de ciertos círculos de la dinastía Aguilar. Un ejemplo reciente fue su denuncia tras los Premios Billboard de la Música Latina, donde señaló haber recibido malos tratos por parte de la organización y una falta de apoyo visible de su entorno cercano.

Sin embargo, ante el actual escándalo de la IA, el rapero ha mantenido una postura pragmática, enfocándose en su música legítima. “A todas aquellas personas que no les caigo bien, no puedo hacer nada”, ha declarado anteriormente, reafirmando que su prioridad es su carrera independiente y no las polémicas familiares.

Este episodio pone de relieve los peligros de la IA en la industria del entretenimiento. La capacidad de clonar voces y crear narrativas de conflicto familiar puede dañar reputaciones en segundos. En el caso de los Aguilar, la tecnología tocó una fibra sensible: la unidad de una de las familias más poderosas de la música mexicana, que ya venía siendo cuestionada por el mediático matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Por ahora, Pepe Aguilar no ha emitido una declaración formal sobre este video generado por IA, pero queda claro que la “confesión” no fue más que un algoritmo buscando clics a costa de la privacidad de los artistas.

