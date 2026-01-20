Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

La industria musical internacional volvió a estar de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de una figura activa del género popular. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, detonando reacciones en miles de personas.

De acuerdo con lo que se informó, se trató de Martín Olivares, quien era el vocalista principal de la agrupación norteña Los Vencedores. El cantante murió de forma inesperada el pasado domingo, 18 de enero, despertando comentarios en sus fanáticos.

Según se detalló en plataformas digitales, este anuncio lo hizo el pódcast La Nota del Entretenimiento, formato en el que Martín Olivares solía intervenir y trabajar como comentarista y colaborador, dependiendo de los temas. Sus colegas y seguidores no ocultaron la sorpresa, además de la tristeza por el vacío que dejaba.

El perfil de Instagram del artista se pronunció al respecto, dejando un mensaje de despedida en el que se confirmaba el deceso. El mensaje fue puntual, aseverando el dolor que inundaba el corazón de amigos y familiares por este suceso.

“Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo. Agradecemos de todo corazón las oraciones, el cariño y las muestras de apoyo en estos momentos tan duros”, se lee en pie de foto.

Por el momento, no se informó de manera oficial cuál fue la causa de muerte del artista mexicano, por lo que su deceso despertó reacciones en miles de personas, pues jamás se habló de temas de salud graves o considerables.

“No lo puedo creer. Caballero como pocos”; “mi sentido pésame. Gracias, Don Martín”; “mis condolencias a la familia del sr. Olivares”; “en paz descanse”; “qué triste noticia”; “lo siento mucho, Dios lo tenga en su santa Gloria”; qué triste noticia", entre otros comentarios.

Cabe recordar que Martín Olivares dio de qué hablar en el pasado, debido a la postura que tomó dentro de la polémica de Christian Nodal y Cazzu, tirándole pullas a Ángela Aguilar. El hombre dio su apoyo a la argentina, demostrando que estaba en contra de la mexicana.

En YouTube lanzó su canción Ella es una reina, dedicada a Cazzu.