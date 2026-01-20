Gente

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Martín Olivares dejó un vacío gigante en miles de personas, quienes no podían creer la noticia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de enero de 2026, 12:49 p. m.
Martín Olivares, cantante de música popular en México.
Martín Olivares, cantante de música popular en México. Foto: Instagram @martinolivaresylosvencedoress

La industria musical internacional volvió a estar de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de una figura activa del género popular. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, detonando reacciones en miles de personas.

De acuerdo con lo que se informó, se trató de Martín Olivares, quien era el vocalista principal de la agrupación norteña Los Vencedores. El cantante murió de forma inesperada el pasado domingo, 18 de enero, despertando comentarios en sus fanáticos.

Según se detalló en plataformas digitales, este anuncio lo hizo el pódcast La Nota del Entretenimiento, formato en el que Martín Olivares solía intervenir y trabajar como comentarista y colaborador, dependiendo de los temas. Sus colegas y seguidores no ocultaron la sorpresa, además de la tristeza por el vacío que dejaba.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

El perfil de Instagram del artista se pronunció al respecto, dejando un mensaje de despedida en el que se confirmaba el deceso. El mensaje fue puntual, aseverando el dolor que inundaba el corazón de amigos y familiares por este suceso.

Gente

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Gente

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Gente

Horóscopo y prevenciones para este martes, 20 de enero, según Nana Calistar

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 20 de enero

Gente

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Gente

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Gente

Equipo de Yeison Jiménez hizo un importante llamado y soltó alerta por delicado tema: “Puede comprometer la seguridad”

Gente

Las tres polémicas que opacaron el imperio de Valentino Garavani, famoso diseñador de lujo que murió a los 93 años

Gente

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

“Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo. Agradecemos de todo corazón las oraciones, el cariño y las muestras de apoyo en estos momentos tan duros”, se lee en pie de foto.

Por el momento, no se informó de manera oficial cuál fue la causa de muerte del artista mexicano, por lo que su deceso despertó reacciones en miles de personas, pues jamás se habló de temas de salud graves o considerables.

“No lo puedo creer. Caballero como pocos”; “mi sentido pésame. Gracias, Don Martín”; “mis condolencias a la familia del sr. Olivares”; “en paz descanse”; “qué triste noticia”; “lo siento mucho, Dios lo tenga en su santa Gloria”; qué triste noticia", entre otros comentarios.

Cabe recordar que Martín Olivares dio de qué hablar en el pasado, debido a la postura que tomó dentro de la polémica de Christian Nodal y Cazzu, tirándole pullas a Ángela Aguilar. El hombre dio su apoyo a la argentina, demostrando que estaba en contra de la mexicana.

En YouTube lanzó su canción Ella es una reina, dedicada a Cazzu.

Más de Gente

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Martín Olivares, cantante de música popular en México

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Yeison Jiménez habla de su futuro y el de su familia.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y prevenciones para este martes, 20 de enero, según Nana Calistar

Niño Prodigio: predicciones para cada signo

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 20 de enero

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Johanna fadul

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales

Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Noticias Destacadas