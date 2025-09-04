Cazzu destapó inesperada prohibición que Christian Nodal tendría con su hija; despertó reacciones

En el año 2024, varias parejas del mundo de la farándula le pusieron punto final a sus relaciones amorosas. Sin embargo, una de las rupturas más sonadas y comentadas en las redes sociales fue la de Cazzu y Christian Nodal, pues esta se anunció a pocas semanas del nacimiento de su hija, Inti.

Poco tiempo después, el cantante mexicano, llegó al altar con Ángela Aguilar, lo que aumentó la polémica y generó diversas opiniones y cuestionamientos; ya que muchos afirmaron que hubo infidelidad y la mexicana habría sido la culpable de lo sucedido.

Este fue el triángulo amoroso más sonado del año 2024. | Foto: Tomada de Instagram @cazzu y @angela_aguilar_

Aunque no ha sido un proceso fácil para la artista argentina, en varias ocasiones ha compartido por medio de sus perfiles oficiales y entrevistas con medios de comunicación, la forma en la que ha salido adelante y se ha hecho cargo de su bebé, sin dejar de lado sus obligaciones laborales.

Fue a través de un reciente pódcast que, la intérprete de Turra, Loca y Chapiadora, sacó a la luz una de las más fuertes problemáticas que ha enfrentado con Nodal, pues el hombre no habría firmado los permisos correspondientes para que la mejor de edad pueda realizar viajes internacionales, situación que le estaría generando ciertas limitaciones.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente, dijeron: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, fue la respuesta que tuvo por parte del representante legal del artista mexicano.

Frente a esto, Cazzu resaltó la incomodidad que habría sentido en el momento en que entabló comunicación con el abogado de Nodal, remarcando lo vulnerada que fue en su rol de madre.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida. Me siento como una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Uno de los puntos que resaltó en su relato, fue que, al igual que Nodal, ella debe realizar viajes internacionales con el fin de cumplir con los compromisos y así mismo, obtener ingresos económicos que garanticen la estabilidad de su hija.