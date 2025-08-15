El cantante y compositor mexicano Christian Nodal, reconocido por algunos de sus grandes éxitos, también se ha visto involucrado en diferentes polémicas, sobre todo desde el inicio de su relación con Ángela Aguilar.

Recientemente, Nodal volvió a estar en el centro de la atención pública, tras ser invitado especial a Un día una voz, donde respondió preguntas sobre temas profesionales y personales, confesando detalles de sus relaciones.

El cantante habló de su relación con su anterior pareja, la cantante Julieta Emilia Cazzuchelli ‘Cazzu’ y le comentó a la periodista Adela Micha que su relación duro casi dos años, pero que tuvieron varios problemas.

“Yo termino el 8 de mayo. Sigo haciendo entrevistas aun cuando ya estaba terminado y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes y el 8 fue la definitiva para mí”, agregó el mexicano, pues intentaban solucionar las diferencias por el bien de su hija.

Sin embargo, en ese momento ninguno de los dos había confirmado su separación, por lo que Nodal confesó que habían surgido confusiones y rumores de la relación, acusando al cantante de haber sido infiel, incluso a Ángela Aguilar le habían preguntado por lo sucedido y que tenía por decir.

“Creo que hay una distorsión bastante grande con lo que va a ver mi hija. Entonces sí que tenía un problema porque si ya había esto de los medios de comunicación encima”, haciendo referencia a lo que la mamá había dicho en unas entrevistas y la información que circulaba en internet.

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no había esa chispa, esa pasión y de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, aclaró el cantante, añadiendo que no quería hacer infeliz a nadie y él tampoco sería serlo.

Más adelante, Christian afirma que cuando estuvo con la cantante argentina, Ángela no hacía parte de la historia: “Nunca estuvo presente, nunca un mensaje, no hablamos, no existía en todo lo que duró mi relación”.

Adela lo cuestiona por si fue una bonita relación, a lo que el cantante respondió que si lo fue, pues es un hombre “que nació enamorado”, le gusta entregar todo y que suele ser el que más ama, aunque también quisiera ser el que mejor lo hace.