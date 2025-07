Pepe Aguilar reveló en SEMANA cómo reaccionó por el matrimonio de su hija con Christian Nodal: “Tuve miedo”

“Yo creo que el compromiso es con uno mismo, más que con el apellido, porque lo que yo tengo y siento la necesidad de perpetuar y de seguir y de honrar, pues es la educación que me dieron mis padres en el sentido de respeto a mis tradiciones, a mi música, a mi folclor, a mi país, a la familia y hacer lo que yo pueda, porque nada más tengo el control de mí, pues no lo tengo de mi esposa, de mi hermano, de mis hijos, de mis hermanos, de mis familiares o de mis fans, cada quien elige qué camino tomar”, indicó Aguilar.

“Aquí se dieron las cosas más por circunstancias que por heredar un oficio, un legado, más por oficio que por dinastía, o sea, 100 %, yo nunca he pensado en una dinastía, yo he pensado en tres generaciones de oficio, a mí mis padres me enseñaron hasta cierto punto y después yo seguí y aprendí mucho más de lo que me enseñaron mis padres a lo largo de 35 años de trabajo”, detalló el artista.