Hermano de Ángela Aguilar reveló la razón por la que no se hablan y delató fuerte comportamiento

Desde hace más de un año, la cantante mexicana Ángela Aguilar ha sido criticada en redes sociales por su relación con Christian Nodal, al poco tiempo de que este terminara con Cazzu, la mamá de su hija.

Día a día, la mujer es cuestionada por sus decisiones, y aunque, cuenta con millones de seguidores, no ha logrado salir de la polémica que envuelve su matrimonio.

Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia en las últimas horas, luego de que, Emiliano Aguilar, su hermano, se pronunciara por medio de un video y expusiera uno de los problemas que presentaron.

La pareja es una de las más polémicas de la industria de la música. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Ángela Aguilar Oficial

“Ahora les voy a decir la razón por la que no hablo con mi hermana, no me llevo bien con ella, nunca nos hablamos y no creo que nunca nos vamos a hablar. Hace mucho tiempo yo estaba trabajando en construcción en Estados Unidos, todos los días, y un día me llegó un mensaje de mi papá diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza’ (...) En ese entonces, Ángela tenía 17, 18 años (...) Papá me dice: ‘Me da vergüenza que le estás pidiendo dinero a tu hermana’”.

En medio de su relato, Emiliano manifestó que no dio ninguna respuesta, pues a su modo de ver la situación, no importa lo que hubiera dicho, su padre no iba a creer en sus explicaciones.

“Yo me quedé en estado de shock (...) Mucho después me enteré de que mi hermana linda, le estaba diciendo a mi papá, que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana, ni un centavo le he pedido, y todo ese dinero estaba pasando cuando estaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal”.

Mencionó que se sintió traicionado por la artista, pues él la estuvo apoyando en los momentos más difíciles y siempre hizo lo que estuvo a su alcance para que se sintiera bien e intentara estar tranquila en medio de la polémica.

“Yo fui el único que la ayudó, la única persona que estuvo ahí, hubieran visto en el camerino ella llorando sola. Yo fui el único que estaba ahí, el único que la apoyó, el único que le dijo: ‘Yo también he pasado por polémicas, pero aquí estoy contigo”.