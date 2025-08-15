Christian Nodal ganó demanda en Colombia, esta fue la millonaria cifra que se libró de pagar

Christian Nodal ganó una millonaria demanda judicial en Colombia, tras un proceso que inició en 2022 cuando la empresa Alive Production lo acusó de incumplimiento de contrato.

La compañía, encabezada por el empresario Alan Acosta, reclamaba una suma cercana a los 2.5 millones de dólares, luego de que presuntamente el cantante mexicano hubiera incumplido una serie de conciertos programados en Colombia, incluyendo uno en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el mes de marzo.

Según la empresa, más de 32.000 espectadores resultaron afectados, ya que se vieron obligados a gestionar la devolución de entradas y atender daños logísticos en las instalaciones.

Sin embargo, un juez de Bogotá emitió una sentencia en agosto de 2025 señalando que la parte demandante no aportó pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones contra el cantante.

El abogado de Christian Nodal, Miguel Ángel Morales, informó en medios como Ventaneando que el juez desestimó el caso por falta de evidencias. Con ello, el artista no está obligado a pagar los 2.5 millones de dólares que exigía la compañía ni Ninguna otra cantidad económica.

Según las declaraciones de Morales, Alive Production enfrentaría problemas financieros y habría utilizado esta demanda para ganar notoriedad y evitar obligaciones económicas con el cantante.

Aunque Christian Nodal ganó este proceso judicial, el conflicto no ha concluido. Actualmente, los representantes legales del cantante, buscan que Alive Production pague los conciertos que Nodal sí ofreció en Colombia y otros países de Sudamérica, cuyo monto asciende a 2 millones de dólares. Según el equipo legal, dichas presentaciones fueron realizadas, pero no remuneradas por la empresa.

El abogado del artista explicó que el objetivo ahora es limpiar la imagen y el buen nombre del cantante frente a la opinión pública, además de buscar el reconocimiento y pago de las obligaciones pendientes por las presentaciones efectuadas. Enfatizó que la empresa Alive, al parecer, se valió del escándalo mediático para intentar evadir su situación financiera.

Christian Nodal, que enfrenta desde hace meses una intensa exposición pública debido a sus relaciones sentimentales y declaraciones en medios, suma con este fallo una victoria legal importante en su carrera.

Con esta resolución, el cantante mexicano se libra de pagar la millonaria suma reclamada inicialmente, mientras continúa en la gestión para recibir el pago correspondiente por sus conciertos ya realizados en Colombia y que según su abogado no habrían sido pagados.