Cazzu probó dulces colombianos y tuvo particular reacción con famoso alimento: “Se me bajó la presión”

Cazzu se convirtió en una de las cantantes argentinas más comentadas de la industria musical, debido a su toque único y urbano. Su forma de cantar y plasmar pensamientos, hizo que conectara con miles de personas, quienes sigues de cerca su proceso personal.

Más allá de lo que vivió con Christian Nodal y Ángela Aguilar, la latina enamoró con su arte y talento, transmitiendo bastante en los lanzamientos musicales que soltó en el último tiempo. Pese a que es hermética para hablar sobre su intimidad, la celebridad ha mostrado la posición que tiene sobre su hija y su expareja.

Sin embargo, recientemente, Cazzu fue blanco de reacciones en redes sociales, precisamente por un asunto alejado de su tema personal. La artista estuvo como invitada en un medio de comunicación colombiano, viviendo una experiencia particular e inesperada.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la intérprete concedió una charla a La Mega, específicamente a El Mañanero, donde fue puesta a prueba para que probara los dulces típicos colombianos. Sin problema alguno, se mostró entusiasmada y curiosa.

Cazzu probó primero el chocorramo, el cual le generó un amor instantáneo y distinto. Al probar la fusión y ponqué y chocolate, la argentina aseguró que estaba delicioso, plasmando su interés por darle un segundo bocado.

Seguido a esto, la celebridad mordió una famosa panelita, la cual era elaborada a partir de la caña de azúcar. Al sentir su sabor, lo asoció con un dulce argentino, que revivió esa sensación del dulce de leche.

“El dulce de leche cuando se seca, los bordes, cuando es orgánico, no el de supermercado, quizá sabe a esto”, comentó ante los micrófonos.

Sin embargo, al probar el bocadillo, Cazzu no se mostró muy convencida y afirmó que tenía fragmentos de azúcar asomados, por lo que era “no recomendado para diabéticos”.

Las risas cambiaron de enfoque cuando le dieron a probar las famosas hormigas culonas, provenientes de Santander, pues no le hizo mucha gracia ver la forma del alimento. La locutora le dijo que le pasara una para que ella viera que no era una broma y que, por el contrario, era algo muy común.

“No, no sé. No, no, no. Me dio un poco de… Se me bajó la presión”, mencionó, viendo una porción.