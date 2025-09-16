¿Estuvo Christian Nodal? Cazzu celebra en grande los 2 años de su hija Inti con una espectacular fiesta de sapito

Cazzu celebró con gran entusiasmo el segundo cumpleaños de su hija Inti con una espectacular fiesta temática de sapitos que encantó a todos los asistentes.

El evento, realizado en Buenos Aires, Argentina, estuvo lleno de magia, color y detalles especialmente pensados para la pequeña, reflejando el amor y dedicación que la cantante pone en su rol como madre.

La celebración contó con una decoración inspirada en un bosque encantado, incluyendo figuras de sapitos, flores y banderines de colores, además de una variedad de juegos que mantuvieron entretenidos a los niños durante toda la tarde.

Christian Nodal y Cazzu ya son padres | Foto: @cazzu

El menú del evento fue típico argentino con empanadas, choripán, hamburguesas y varios pasteles, muchos de los cuales fueron preparados por la madre de Cazzu y la misma cantante, lo que aportó un toque familiar y cariñoso al festejo.

Entre las actividades, destacaron estaciones para manualidades y una piscina de pelotas donde Inti y sus invitados pudieron disfrutar y crear, haciendo que la fiesta fuera tanto divertida como creativa.

Christian Nodal y Cazzu despertaron los rumores de un embarazo durante la reciente entrega de los Premios Lo Nuestro. | Foto: Foto tomada de Internet

Un detalle que ha llamado fuertemente la atención fue la ausencia de Christian Nodal, padre de Inti, quien no asistió a la celebración de su propia hija. Esta ausencia fue notable considerando que Nodal sí estuvo presente en el primer cumpleaños de la pequeña.

Fuentes cercanas a la expareja confirmaron que el cantante mexicano no viajó a Buenos Aires para acompañar a su hija en esta ocasión, en medio de tensiones legales sobre la custodia y permisos relacionados con los viajes de Inti durante la gira de Cazzu. Sin embargo, se conoció que Nodal habría enviado un regalo a través de una tercera persona.

La pareja de cantantes presumieron su embarazo. | Foto: Tomadas de Instagram @cazzu

La relación entre Christian Nodal y Cazzu comenzó en 2022, luego de que la cantante argentina asistiera a un concierto del cantante mexicano en el Estado de México. Durante el show, Nodal invitó a Cazzu a subir al escenario para interpretar juntos la canción “Si te falta alguien”, evento que marcó el inicio de una relación que rápidamente capturó la atención del público y los medios.

Ambos artistas encontraron en su conexión un vínculo especial que desafió géneros musicales y fronteras culturales, consolidándose como una de las parejas más seguidas en la escena musical. En abril de 2023 anunciaron la llegada de su hija Inti, fruto de su relación, quienes compartieron con alegría la noticia y la posterior llegada de la niña. Sin embargo, después de casi dos años juntos y a ocho meses del nacimiento de Inti, anunciaron su separación en mayo de 2024 a través de redes sociales, sin dar detalles claros sobre las razones. La ruptura se ha visto acompañada de ciertas tensiones legales y mediáticas, particularmente en torno a la custodia.

La pareja dio mucho de qué hablar por esta foto | Foto: @cazzu

Entre los invitados al segundo cumpleaños de la hija de la expareja se destacó la presencia de la cantante Elena Rose, amiga cercana de Cazzu, quien además acompañó a la trapera en sus primeros conciertos en Buenos Aires que dieron inicio a su gira “Latinaje en Vivo”, nombre también del último disco de la artista. La relación entre Cazzu y Nodal, aunque marcada por la separación y disputas legales, sigue encontrando en la crianza compartida de Inti un punto fundamental.