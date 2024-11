Christian Nodal explotó y defendió su amor con Ángela Aguilar de Cazzu: “Ella sí sabía, yo seré todo, menos infiel”

Christian Nodal habló de Cazzu y de sus declaraciones sobre Ángela Aguilar

“Ella Ángela propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo cual empeora todo; ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que estaba llevando una doble vida quién sabe en qué situación si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hace unos días se convirtió en una historia mucho peor, entonces yo quisiera simplemente estar en paz”, dijo Cazzu.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, dijo Nodal.

En cierto Momento, Christian explotó y defendió a su esposa a capa y espada: “De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que indinúa mi ex. Jamás fue mi amante”, advirtió.