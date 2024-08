Christian Nodal sacó a la luz la actitud que mantiene Pepe Aguilar como suegro: “Es intimidante”

La unión de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo de la farándula nacional mexicana e internacional. Su boda, aunque se celebró en una íntima ceremonia y estuvo rodeada de gran expectativa y romanticismo, no estuvo exenta de polémica.

Christian Nodal habla de cómo es Pepe Aguilar como suegro

“En este punto de la vida siento que nada me asusta. Aprendí también que las redes sociales son redes y te pueden enredar también. Aprende que no hay que entender ni cómo funcionan ni nada de eso. No es mi trabajo. Lo mío es cantar, hacer música [...] Si yo le pongo atención a todas esas cosas, siento que soy vulnerable”, dijo en la charla.