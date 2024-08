Defienden a Daniel Arenas por irse en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Tiene los pantalones bien puestos”

En su momento, Ángela Aguilar aseguró ante cámaras, cuando su relación se volvió pública, que su amor con Christian no era nuevo, sino la continuidad de algo que antes no pudo ser. Algunos de los internautas tildaron a Aguilar de traición a Cazzu, pues cuando la argentina quedó en embarazo, la mexicana se mostró muy feliz por la pareja, e incluso dijo “ya soy tía”, como si fuera parte de la familia de Nodal.

Y añadió: “Sabe cómo es (Nodal). Él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y no ve más allá, y a lo mejor el señor se puso listo. Está cuidando no solamente la economía de su hija, y la carrera, sino su reputación… Dijo: ‘Nada más que aquí va a haber un contratito donde te va a salir bien caro si dejas a mi hija como una estúpi...’”, contó el periodista.

Daniel Arenas se fue en contra de Christian Nodal por su relación con Ángela Aguilar y lo defienden en redes

“Nos está viendo un público para que el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero… ¿te amo? Si te amo, no te soy infiel, discúlpenme”, dijo Daniel.