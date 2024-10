¿Nuevos cachos? Vidente vaticina caos en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, casados hace solo unos meses

El mundo del entretenimiento se sacudió este año con la noticia del inesperado romance entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguila r. Desde que comenzaron a salir, la pareja ha capturado la atención de los medios y de sus seguidores, pero no sin generar una serie de controversias y rumores que han despertado el interés tanto de sus fanáticos con de sus detractores.

En medio de esta tormenta mediática, Deseret Tavares, reconocida vidente y tarotista, hizo declaraciones que sorprendieron a muchos. Según lo publicado en Milenio, Tavares aseguró que Christian Nodal no solo dejaría embarazada a Ángela Aguilar, sino que también la engañaría.

La vidente argumentó que, según sus lecturas, Nodal tiende a ser impulsivo y que su naturaleza podría llevarlo a cometer errores en la relación . Afirmó que la energía que percibe entre ambos es intensa, pero no necesariamente estable.

“Las cartas están diciendo que viene un embarazo en la relación. Definitivamente, muestra que puede ser una situación en donde no sea la mejor opción porque la relación no va a durar tanto tiempo. Habla de que hay traiciones, mentiras y cosas por el estilo. La relación no se va a sostener por largo tiempo”, dijo.