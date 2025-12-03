Este año, la cantante argentina Cazzu volvió a ocupar titulares tras diversas situaciones relacionadas con su expareja, el también cantante Christian Nodal, que han desatado fuertes polémicas.

En varias ocasiones, la artista ha dejado ver que su relación con el padre de su hija no atraviesa un buen momento. De hecho, el pasado 14 de septiembre, durante el segundo cumpleaños de la pequeña Inti, Nodal no asistió a la celebración y, según se conoció, envió un regalo a través de una tercera persona.

Cazzu reveló el género de música que escucha su hija

En una reciente entrevista con Los 40 Colombia, la rapera habló sobre distintos aspectos de su vida, entre ellos su profesión y las actividades que realizó antes de dedicarse a la música. Además, sorprendió al revelar qué género musical le pone a su hija.

Antes de abrirse camino en la industria, Cazzu desempeñó varios oficios: trabajó en diseño multimedia —la carrera que estudió en la universidad— y también organizó eventos para algunas empresas. Tras esa etapa y otras experiencias, sintió que tenía las capacidades para ser cantante y decidió apostar por su proyecto artístico.

Ella es la cantante argentina Cazzu | Foto: Instagram de Cazzu

Al hablar de por qué decidió entrar en la industria en la que se encuentra actualmente, Roberto Cardona, uno de los locutores del programa, aprovechó para preguntarle sobre Inti, pues es hija de dos artistas y ella en su libro habla sobre la responsabilidad de la música en los niños.

“Mi hija se cría solo conmigo, así que la única música que se sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá. Que en líneas generales no es la mejor, como hay mucho de todo”, afirmó, explicando que al ella hacer reguetón, también escuchan canciones de películas infantiles como Moana y Frozen.

“El team está todo el tiempo cantando ‘Libre’, porque mi hija está obsesionada, pero después, en general, ella no escucha otra cosa. Inti tiene dos años, pero entiende, comprende todo y, por ejemplo, ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos”, contó la artista.