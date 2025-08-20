Suscribirse

La reconocida cantante argentina le habría demostrado así su apoyo a Cazzu, expareja del mexicano.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de agosto de 2025, 1:15 p. m.
En la industria musical destacan ciertos rostros a nivel de Latinoamérica y entre ellos están los de los mexicanos Christian Nodal y su esposa, la cantante Ángela Aguilar, quienes han protagonizado una de las controversias más grandes en los últimos años por su relación sentimental, luego de que Nodal terminara con Cazzu, la mamá de su hija.

Otro de los rostros reconocidos en el medio es la cantante Martina Stoessel, más conocida como Tini.

Recientemente, en medio de la premier de la serie ‘Quebranto’ de Disney+, la cantante argentina Tini dio de qué hablar luego de responder unas preguntas en las que salió a relucir el nombre de Ángela Aguilar.

“¿Habría alguna posibilidad de hacer alguna colaboración con Ángela Aguilar, ya que hiciste una colaboración con su esposo Christian Nodal?“, le preguntaron.

Contexto: Pepe Aguilar reveló en SEMANA cómo reaccionó por el matrimonio de su hija con Christian Nodal: “Tuve miedo”

Tini Stoessel reveló si haría un dueto musical con Ángela Aguilar

Una de las preguntas giró en torno a la posibilidad de realizar un dueto con la mexicana, a lo que la intérprete de “Me voy” contestó con un contundente “por ahora no”, explicando que actualmente valora más la parte “humana”

“La realidad es que no la conozco. Hoy en día sí me parece que a la hora de quizás colaborar con alguien, me gusta la parte humana y en otro momento de mi vida se daba de otra manera, pero hoy estoy como en otra búsqueda desde ese lugar”, dijo Tini en primera instancia a detalle.

Momentos después fue clara con su respuesta descartando la opción de colaborar con la esposa de Christian Nodal.

“Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no, no se va a dar”, concluyó.

La respuesta no pasó desapercibida y rápidamente encendió la conversación en redes sociales.

Diferentes internautas interpretaron sus palabras como una indirecta hacia la polémica que rodeó a Christian Nodal y Ángela Aguilar, luego de confirmarse su relación sentimental y hablarse de una posible infidelidad.

“La mató cuando dijo ‘más humana’”; “No me gusta Tini, pero me aguanto la ninguneada a Ángela un montón”; “La enterró”; “Tini diciendo que no conoce a Ángela aguilar: reinaaa”, fueron algunos de los comentarios.

Contexto: Ángela Aguilar responde a críticas por su relación con Christian Nodal con ‘El equivocado’: esta es la letra completa de la canción

Lo curioso del asunto es que Tini ya había trabajado con Nodal en un tema musical tiempo atrás: ‘Por el resto de tu vida’, lo que aumentó la controversia y generó críticas hacia la artista argentina, ya que varios de los internautas aseguraron que ella hizo lo mismo que Ángela, ya que se dieron los rumores de una posible infidelidad en la que ella tuvo que ver en la relación con su actual pareja el futbolista argentino Rodrigo de Paul y su expareja.

“Tini fue moza como Ángela Aguilar, no sé que tanto le aplauden”; “Perdón, ¿ella se olvida de cómo empezó a salir con De Paul? El muerto se ríe del degollado", escribieron algunos haters de la argentina.

