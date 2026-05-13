Dónde comprar un carro usado en Colombia en 2026: evite estafas e irregularidades

El adquirir un carro sigue siendo un objetivo para miles de ciudadanos en Colombia, al ser un medio de transporte que les permite movilizarse por varias zonas del país. No obstante, muchos no tienen los recursos económicos suficientes para comprar un modelo nuevo, por lo que optan por un vehículo usado.

Guía para comprar carro usado en Colombia: 5 claves para evitar estafas y fraudes

De acuerdo con datos del portal Andemos, entre los meses de enero y abril de 2026, Colombia registró un total de 334.767 traspasos de carros utilizados, el cual presenta un aumento del 6,5% en comparación con lo documentado durante el año 2025.

Las marcas que más registraron movimientos fueron Chevrolet (82.349), Renault (52.944) y Mazda (29.618).

Comprar un vehículo usado puede terminar siendo una decisión inteligente siempre y cuando sea realizada con los requisitos necesarios para evitar algún caso de fraude o problemas legales, entre ellos conocer opciones confiables para poder adquirirlos.

Verificar el estado mecánico y legal del vehículo es clave antes de adquirir un carro usado. Foto: Getty Images

Ante ello, la compañía Usados Renting Colombia emite las principales alternativas para aquellos ciudadanos interesados en comprar modelos utilizados en el país.

¿Cuáles son los sitios viables para comprar un carro usado en Colombia?

De acuerdo con la empresa, al momento de hacer la compra de un carro usado, es sumamente importante conocer cuáles son las opciones del mercado automotor y qué beneficios trae cada una, ya que no todas ofrecen la misma información, trazabilidad o acompañamiento para el comprador. Hay tres alternativas:

Portales de venta de carros usados

Los portales digitales son uno de los medios más consultados por las personas que buscan un sitio para comprar un carro usado. Dentro de estos espacios es posible comparar precios, modelos y ubicaciones de manera ágil y rápida.

No obstante, se recomienda verificar toda la información que es publicada de los vehículos, así como los documentos, y realizar revisiones personales previamente a cerrar un negocio.

Adicionalmente, es aconsejable que el comprador tenga todos los datos claros y necesarios, al igual que un proceso transparente que le permita una decisión más segura.

Concesionarios tradicionales

Otra alternativa para buscar dónde adquirir un carro usado son los concesionarios tradicionales, ya que estos sitios usualmente cuentan con revisiones básicas del vehículo, además de opciones de financiación y trámites mejor organizados.

Sin embargo, algunos de los precios que ofrecen pueden ser elevados, así como la falta de información sobre el historial del carro. Se aconseja verificar el kilometraje real del automóvil y el origen de este.

Comprar directamente a un particular

El efectuar la compra de un carro usado entre particulares es una de las opciones más frecuentes. No obstante, este puede generar mayores riesgos y falta de detalles importantes antes de cerrar un trato. Entre ellos se encuentran la falta de historial claro, posibles problemas legales, estafas, irregularidad en el vehículo, etc.

Esto es lo que hay que tener en cuenta antes de comprar un carro usado

Si un ciudadano está seguro de adquirir un vehículo usado, debe tener en cuenta varios aspectos: