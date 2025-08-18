Desde que inició su carrera en la industria de la música, Alexis escobar ha sido considerado como uno de los artistas más prometedores dentro del género popular, pues a través de canciones como La santa y la diabla, No me da la talla y Así es la vida, ha llegado a un gran público a nivel nacional e internacional.

En una reciente entrevista para La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, el artista antioqueño reveló que vivió una angustiante situación luego de someterse a un procedimiento odontológico, pues se vio fuertemente afectado por la anestesia.

El artista reveló detalles de la preocupante situación que atravesó. | Foto: Instagram @alexisescobaroficial

“Hoy en día el diseño de sonrisa es como los carros y por cambiármelo y estar a la moda me salió caro. Cuando me pusieron el diseño, ya eran las 3:00 p. m. y yo había llegado a las 7:00 a. m. En el procedimiento le pedí al doctor que me pusiera una mayor cantidad de anestesia para no sentir el dolor”, manifestó frente a las cámaras.

Sin embargo, lo que no sabía en ese momento, es que la situación se iba a complicar fuertemente, pues su cuerpo no reaccionó de manera positiva a los medicamentos que le fueron suministrados.

“Después de eso me empezó la taquicardia, tenía la cara inflamada, se me subió la presión y empecé a torcerme”, afirmó.

Por otro lado, mencionó que el equipo médico actuó con rapidez y, en busca de una posible solución, llevó a cabo todos los procedimientos pertinentes para controlar la situación y lograr su recuperación en el menor tiempo posible.

“Me dio una reacción alérgica a lo que me aplicaron. Cuando yo me desperté, ya ellos me tenían acostado y me estaban haciendo los primeros auxilios. Siento que la reacción de ellos fue buena, si no fuera por ellos no estuviera contando la historia (...) Yo sentí que se me iba a estallar el corazón, la presión se me subió a 198, se me empezó a torcer todo el cuerpo, estaba hiperventilado y con una crisis de pánico horrible”, dijo.

Tras presentar todas estas complicaciones, Alexis Escobar fue llevado de urgencia a una clínica, en donde estuvo internado por más de 12 horas, mientras se le realizaron diversos exámenes para analizar el caso en específico.

“Todavía siento en el labio superior un poco tieso, y lo noto es cuando voy a calentar antes de cantar porque hay un ejercicio que trato de hacer y no puedo, entonces, siento que con el tiempo, se ha ido soltando, pero aún lo siento”, finalizó.

Ante su relato, usuarios en redes sociales se pronunciaron a través de la sección de los comentarios y compartieron fuertes opiniones al respecto.