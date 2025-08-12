Suscribirse

Alzate hizo estremecedora confesión y se expuso sobre el consumo de cocaína: “Es una locura”

El cantante popular habló sin pelos en la lengua y reveló detalles de su situación.

Redacción Gente
12 de agosto de 2025, 2:37 p. m.
El cantante de música popular se sinceró frente a la situación que vivió en su época de giras de conciertos.
Alzate se sinceró frente a la situación que vivió en su época de giras | Foto: Instagram @alzatemusica

Desde hace varios años, Alzate es considerado como una de las estrellas más importantes de la industria de la música. El cantante del género popular ha acumulado millones de fanáticos alrededor del mundo que esperan la oportunidad para asistir a sus conciertos y corear en vivo sus mejores canciones.

Pese a que muchos disfrutan de su show y se preparan con varios meses de anticipación para asistir a las presentaciones en compañía de sus familiares y amigos, el artista reveló lo complicado que es, para los cantantes, cumplir con las agitadas agendas en medio de una gira.

En una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey, Alzate habló del consumo de drogas y cómo esto le permitió llevar a cabo sus compromisos.

“Todo mi éxito me lo gocé drogado. Consumía cocaína para cumplir con 30 conciertos, eso es una locura. No era de todos los días, ni sobrio, era con alcohol, con cansancio. Yo hacía hoy un concierto en Medellín a las 7 de la noche, 1 de la mañana en Bogotá, 4 de la mañana en Cali. Luego otra vez otros tres, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué, ya me tocaba meterle porque el cuerpo no da”, dijo.

Contexto: Yeison Jiménez hizo cruda confesión y generó polémica: “No he sido un santo”

Confesó que, aunque es consciente de los efectos perjudiciales que trae esta práctica, en su momento, lo vio como una única salida a su situación. Además, dejó en claro que no fue un tabú en su círculo cercano y, por el contrario, trató de hablarlo con cada uno de sus familiares.

“No lo estoy justificando, pero yo digo que yo lo pude lograr fue por eso. En mi familia, me gusta hablar de esto, de frente. Mis empleados se han levantado y han dicho delante de mi hija en la cocina: ‘Don Alzate, ¿esto de quién es?’ y me ha tocado decirle a mi hija que es mío".

Alzate contó complicada experiencia que atravesó con su hija

El intérprete de Amor verdadero, Maldita traición y Ya me cansé explicó frente a las cámaras cómo fue el momento en el que su hija se dio cuenta de que estaba bajo el consumo de sustancias alucinógenas.

“Me he avergonzado. Una vez salí a cenar con mi hija. Ella apenas estaba empezando a manejar, le tocó, literalmente, llevarme a la casa y eso para mí fue un tatequieto total, que tú no te acuerdes quien te trajo a tu casa y que haya sido tu hija de 17 años, me hizo decir no más”.

Contexto: Un reconocido artista reveló el mejor consejo que recibió de Darío Gómez: “Se lo voy a dar y se lo voy a replicar”

Como era de esperarse, cientos de personas se manifestaron al respecto a través de la sección de los comentarios y compartieron sus puntos de vista con respecto a la confesión del artista.

“Me gusta cuando hablan con honestidad, pocos han tenido una vida perfecta”; “Alzate confesó lo que hacen la mayoría de los cantantes, por no decir que todos”; “Un berraco aceptar y reconocer los errores”; “Muy triste que la sed de productividad y dinero llevan a la gente a matarse con drogas. Su actitud es de un tipo que normalizó esa vaina” y “Muchos critican al personaje, pero la verdad es que la entrevista deja muchas enseñanzas y mensajes importantes para no incurrir en este tipo de comportamientos”.

