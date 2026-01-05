Alzate estalló contra famoso cantante tras quitarle espacio en un evento; expuso situación y no lo bajó de “atarbán”

José Andrés Alzate, conocido artísticamente como Alzate, logró posicionarse como una de las figuras más representativas del género popular en Colombia, impulsado por su sello interpretativo y las letras que marcaron cada una de sus producciones. Canciones como ‘Yo ya no vuelvo contigo’ y ‘Guaro’ se convirtieron en himnos de celebración y lo acercaron a un público que adoptó su música como parte de la banda sonora de reuniones y fiestas.

A medida que su carrera fue creciendo, el artista dejó en evidencia el vínculo especial que construyó con sus seguidores, a quienes siempre reconoció como el principal motor de su éxito. Ese respaldo constante lo llevó a consolidarse dentro del género y a cumplir hitos importantes, entre ellos presentarse en escenarios de gran magnitud como el estadio Nemesio Camacho El Campín, confirmando su lugar dentro de la música popular nacional.

Sin embargo, recientemente, Alzate fue foco de miradas por una inesperada reacción que tuvo a una situación que se presentó el pasado 3 de enero. El artista fue claro en que estaba incómodo por un tema que se desarrolló en uno de sus shows, precisamente por culpa de un colega.

Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

Según indicó, durante las ferias tradicionales de Oiba, Santander, se realizarían una serie de presentaciones de artistas populares y vallenatos. Tras fomentar el turismo y la cultura, la programación apuntaba a que Jhonny Rivera y Nelson Velásquez subirían al escenario el viernes 2 de enero.

No obstante, el vallenatero indicó que, por problemas logísticos, su show se cancelaba y pasaba para el 3 de enero, donde también estarían Jean Carlos Centeno y Alzate. Aunque todo marchaba correctamente, el representante del género popular apareció en redes sociales, explotando por un tema incómodo.

En el post que subió, el cantante manifestó que no se había podido subir a la tarima, ya que uno de sus colegas tomó su espacio y lo dejó por fuera. Bastante molesto expresó su sentir, llamando “atarbán” al otro músico.

“Estamos aquí desde el medio día del 3 de enero, yo ansioso por cantarles. El día de ayer un artista les incumplió o por algún motivo no estuvo con ustedes, y vino hoy y se montó de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. ¡Atarbán! Se montó en mi horario, que era a las 12 de la noche. Estamos desde el mediodía y llegamos a las 11:00 p. m., para cablear para montarnos, pero él mismo y su equipo de trabajo se montaron en nuestro espacio, lo invadieron y no permitieron. Este artista les incumplió el día de ayer y se nos montó en nuestro horario hoy y quiere que nosotros le incumplamos a otros alzatistas el día de mañana, eso no lo podemos permitir. ¿Por qué no tocaron después de nosotros?“, dijo en el clip.

“Esa persona llegó y se montó, no se quiso bajar, el empresario trató, el equipo de producción trató. Yo he hablado con el empresario, él sabe que cumplimos, pero nosotros no podemos quedarnos porque tenemos más compromisos en la ciudad de Nariño”, aseguró.

Tras exponer esto, sin dar nombres específicos, los usuarios señalaron que se trató de Nelson Velásquez, quien había corrido su show. Por el momento no se ha pronunciado al respecto, dejando en el aire su posición.