Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

El cantante colombiano compartió un video donde le da una sorpresa a una persona de bajos recursos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

12 de agosto de 2025, 10:55 p. m.
Alzate publicó un video donde un hombre se acerca a pedirle dinero y se sorprende con sus respuestas.
Alzate publicó un video donde un hombre se acerca a pedirle dinero y se sorprende con sus respuestas. | Foto: Captura de Instagram @alzatemusica / elpipeflorez

Alzate es un cantante colombiano, reconocido por algunos de sus éxitos musicales y colaboraciones junto a otros grandes artistas como Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, Yeison Jiménez, entre otros, y la gran amistad que tuvo con Darío Gómez.

El artista cuenta con más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte sus proyectos, eventos, conciertos, trayectoria de su carrera profesional y un poco de su vida personal.

Contexto: Alzate confesó que su hija lo vio consumir sustancias y reveló que ella lo hizo poner freno: “Me ha avergonzado”

Sin embargo, el día de ayer, el compositor sorprendió al publicar un video en el que se observa junto a sus amigos, entre ellos Pipe Flórez, el locutor de Los 40 Colombia, en la calle y llega un señor a pedirles dinero.

Ante la petición del que parece ser un habitante de calle, Alzate le dice que puede escoger todo lo que quiera de comer de la tienda que está al frente de ellos, a lo que el señor responde: “Un sixpack”, afirmando que ya comió y está enfermo.

El hombre se llama Pedro Bernal y añadió que una vez en la 85, un conocido lugar de Bogotá, el paisa le había dado 50 mil pesos; a lo que el artista mencionó que le prohibieron y le enseñaron que cuando da dinero lo utilizan para comprar “vicio”, razón por la que ya no lo hace.

Sin embargo, esa no fue la única respuesta que sorprendió al cantante y sus amigos, pues al sugerirle que de pronto la comida le servía para más tarde, el hombre dijo: “No quién sabe, de pronto se la gasta uno vendiéndola”.

“Yo la verdad no pienso pedirle nada de comer, si le nace algún billete bien y sino, pues tranquilo”, agregó Pedro, de forma muy sincera, por lo que el cantante aceptó gastarle la cerveza y que se tomará una con ellos.

Contexto: Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

Luego de brindar, el hombre afirmó que le gusta una canción que dice “ya me cansé”, Alzate comienza a cantar y al final se dan un cálido abrazo que enterneció a los fanáticos.

El video tiene más de cinco mil me gusta y cien comentarios, en el que los seguidores y amigos del cantante resaltaron la buena acción que realizó y el gesto de generosidad que tuvo con el habitante.

“Que corazón hermano”; “Si la vida es de momentos, hagamos que valga cada uno”; “Ese abrazo vale más que un six pack de cerveza”; “La forma como Alzate lo mira me dio sentimiento. Lo mira con esa ternura”; “He visto mucho famoso comiendo delante de personas necesitadas y no les ofrecen una gaseosa”, fueron algunos de los mensajes.

